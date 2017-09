Incompetenta crasa in dosarul lui Ioan Oltean

Judecătorii ÎCCJ susțin că în dosarul ANRP în care e vizat Ioan Oltean, procurorii nu au prezentat o viziune finală asupra faptelor, descrierea fiind ilogică.

Dosarul a fost întors în martie la DNA.

„Motivele pentru restituirea dosarului lui Ioan Oltean la DNA sunt fara precedent. Cand am citit am crezut ca nu vad bine. Magistratii iau peste picior procurorii. La propriu. Un procuror care trimite asa un dosar in instanta nu are ce sa caute in magistratura in general, darmite la dna. Poate acesta este si motivul pentru care se trec acele exigente in lege privind accesul la aceste structuri speciale. Prea multi procurori cu experienta de patru ani la parchete de judecatorie (gen Caracal) au ajuns sa faca dosare de mare coruptie si sa dea rateuri rasunatoare.

Later edit via EVZ:.ro : In acest dosar, judecatorul ICCJ Mariana Ghena, actual presedinte al CSM, pe probele (care nu exista) din aceasta cauza, a decis arestarea preventiva a Crinutei Dumitrean, insarcinata in luna a 8-a. Eu nu cred ca fosta presedinta de la ANRP e curata DAR oriunde in lume, in tarile civilizate, judecata si masurile preventive se dau pe probe. Dovezi. Asa functioneaza justitia. Este foarte periculos ca judecatorii sa emita masuri sau hotarari pe povesti auzite. Asa oricine poate sa ajunga in inchisoare daca se tese o minciuna in jurul lui”, a precizat jurnalista.