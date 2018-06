Incident șocant la un liceu! O elevă cu deficiențe a fost lovită și amenințată cu moartea de o angajată a instituției

Update: Directoarea liceului din Cluj, unde s-a petrecut incidentul, a avut o primă reacție cu privire la acest caz.

”Am stat de vorbă și cu elevii și cu doamna supraveghetoare de noapte. A fost o neînțelegere la intrarea în dormitoare. Copiii s-au certat și doamna a vrut să îi despartă. N-am putut să înregistrăm filmările pentru că avem Evaluarea Națională. Am demarat o anchetă. Am văzut o parte din imagini, am stat aseară până la 2 în școală. Copiii erau liniștiți. Părinții fetiței au venit la școală să vadă ce s-a întâmplat. Mama a stat doar de vorbă cu fetița”, a declarat directoarea liceului din Cluj, Zoe Anica Piontchevici, pentru Antena 3.

Știrea inițială: Incident şocant la Liceul pentru Deficienți de Auz Cluj unde o elevă a fost bătută de profesoara și amenințată cu moartea.

Într-o filmare realizată de elevii care au fost martori la incident se vede cum fata este trasă de păr și lovită. Urmează apoi amenințări din partea profesoarei și a unui alt cadru didactic.

Unul dintre elevi sustine că scandalul a pornit în momentul în care profesoara s-a enervat că eleva nu-i răspunde la o întrebare, deşi se stia clar ca fata are deficiențe de auz.

În acel moment, profesoara ar fi lovit-o peste braț, iar fata a ripostat