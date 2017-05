Incident în New York! O maşină a intrat în pietoni/ Un mort şi 20 de răniţi/ Live Video

O maşină a intrat joi în pietoni în Times Square din New York, rănind mai multe persoane, transmite AFP. Conform unor informații, șoferul are 26 de ani, e născut în New York și ar fi consumat substanțe ilegale.

Primele informații vorbeau de un mort și cel puțin 10 răniți, însă deocamdată nu este oferit niciun număr oficial al victimelor. Mai mulţi martori oculari au scris pe Twitter că sunt mai multe persoane rănite, iar atmosfera este una de haos.

Potrivit postului CBS, citat de Reuters, vehiculul care a lovit pietoni era un Sedan roşu, iar şoferul ar fi fost imobilizat.

What's happening in Times Square?? This car was in the sidewalk and people are on the streets pic.twitter.com/PsepRtfrAr

— gb (@gb__) May 18, 2017