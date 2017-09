Implementarea sistemului de avertizare prin SMS a situațiilor de urgență

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat că există discuții cu operatorii de telefonie mobilă pentru implementarea unui sistem prin SMS, în cazul unor situații de urgență

Potrivit sursei Hotnews, azi la ora 15.00 va fi întrunit un comandament de urgență la care va fi prezent și premierul Mihai Tudose.

“Noi am vorbit cu ceva vreme in urma, cand faceam exercitiile de alertare a populatiei, despre identificarea unor solutii pentru un sistem de avertizare rapida a populatiei. Sunt discutii cu operatorii de telefonie mobila ca, in afara de sirene, sa existe avertizare cu niste mesaje tip SMS, prin care sa se dea si instructiuni despre cum poti actiona in situatii limita de genul acestora. La guvern, la solicitarea premierului, exista o intalnire cu specialistii (…) din domeniu”, a spus Carmen Dan, ministrul de interne, prezenta la Timisoara, pentru a discuta cu autorităţile locale despre efectele furtunii de duminică seară.

Carmen Dan a spus că specialiții vor găsi o soluție tehnică și pentru a implementa și un altfel de sistem. Totodata a amintit ca anul trecut a fost lansată o aplicație a departamentului pentru situații de urgență, prin care sunt transmise în timp real informații despre fenomenele meteo periculoase.

Potrivit ministrului de Interne, ar fi in jur de 137 de persoane rănite, dar numărul acestora este dinamic și se fac in continuare evaluari.

Ministrul de Interne a spus despre victimele aflate în spital că o fetiță este într-o stare critică, iar un baiețel se află în stare stabilă.

Aceasta a declarat: “Imi doresc ăa se însănătoșeasca amândoi, ceilalți pacienți sunt cei care au avut probleme, internați pe secții. O doamnă așteaptă o intervenție, în rest nu au fost nevoie de intervenții chirurgicale”