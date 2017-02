ÎCCJ a întors dosarul lui Oltean la DNA! S-au constatat erori

Dosarul în care fostul deputat bistrițean, Ioan Oltean a fost acuzat de abuz în serviciu se întoarce la Direcția Națională Anticorupție. Înalta Curte de Casație și Justiție a decis, joi 2 februarie trimiterea rechizitoriului la procurori admițând apelurile inculpaților.

Deputatul Ioan Oltean a fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie alături de Crinuţa Dumitrean, fost preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP), într-un dosar privind acordarea unor despăgubiri supraevaluate pentru un teren din municipiul Piteşti, prejudiciul ridicându-se la aproape 100 de milioane de lei.

Superficialitate sau incompetență

În ciuda faptul că la nivel național Direcția Anticorupție se bucură de un nivel de încredere, exprimat de cetățeni, ridicat, nu puține sunt dosarele ce ajung pe rolul instanțelor de judecată cu erori materiale, acuzații generale și nu concrete. Unul dintre aceste astfel de dosare este cel în care fostul lider al PNL Bistrița-Năsăud este inculpat alături de Crinuța Dumitrean, Alexandru Lăcrămioara, Constantinovici Rodica, Teodorescu Cătălin Florin, Baciu Remus Virgil şi Negurici Sergiu. Avocații acestora au contestat aspecte invocate de procurori într-o încheiere penală din octombrie 2015.

La începutul acestei luni, Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus trimiterea rechizitoriului înapoi la DNA pentru îndreptarea mai multor erori materiale. Potrivit surselor noastre, procurorii trebuie să modifice încadrările la așa-zisele infracțiuni comise de inculpați. Cu alte cuvinte, din probele cuprinse în rechizitoriu nu demonstrează acuzațiile-ipoteză lansate de DNA în spațiul public.

„Admite contestaţiile formulate de inculpaţii Dumitrean Crinuţa Nicoleta, Alexandru Lăcrămioara, Constantinovici Rodica, Teodorescu Cătălin Florin, Baciu Remus Virgil, Oltean Ioan şi Negurici Sergiu împotriva încheierii nr. 922 din 05 octombrie 2016 pronunţată de Judecătorul de cameră preliminară din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală, în dosarul nr. 2742/1/2016/a1. În baza art. 4251 alin. (7) pct. 2 lit. a) C.pr.pen., desfiinţează, în parte, încheierea contestată şi rejudecând: Constată neregularitatea actului de sesizare, respectiv a rechizitoriului nr. 660/P/2014 din 28.07.2016 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei, în ceea ce priveşte descrierea faptelor reţinute în sarcina inculpaţilor Dumitrean Crinuţa Nicoleta, Alexandru Lăcrămioara, Constantinovici Rodica, Teodorescu Cătălin Florin, Baciu Remus Virgil, Oltean Ioan şi Negurici Sergiu. Conform art. 347 alin. 3 raportat la art. 345 alin. 3 C.pr.pen., în termen de 5 zile de la comunicarea prezentei încheieri motivate, procurorul va remedia neregularităţile actului de sesizare. Menţine celelalte dispoziţii ale încheierii contestate. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 02 februarie 2017” a decis completul de magistrați ai Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Câinele ce latră nu mușcă

Deputatului bistrițean Ioan Oltean i se curăță reputația, după ce a fost acuzat la sfârșitul anului trecut că ar fi luat o șpagă de 600.000 euro, în 2010, în curtea unei biserici. Fostul lider PDL va fi judecat doar pentru complicitate la trafic de influenţă. Cu alte cuvinte, în rechizitoriu, nu mai există acuzaţia de luare de mită.

La sfârşitul anului trecut, anchetatorii vorbeau de o şpagă de 600.000, bani pe care Ioan Oltean i-ar fi primit în 2010, în curtea unei biserici, pentru a urgenta acordarea unei despăgubiri de către ANRP, instituție condusă la acea vreme de Crinuţa Dumitrean.

Când dosarul a fost trimis în judecată, o acuzație foarte importantă din document a dispărut după șase luni. În noiembrie 2015, procurorii DNA scriau în comunicat că Ioan Oltean este acuzat de trafic de influență și complicitate la abuz în serviciu, pentru că ar fi luat 600.000 de euro anterior datei de 17 iunie 2010, potrivit comunicatului DNA de atunci.

Acum, în comunicatul Direcției Naționale Anticorupție (DNA), se arată că Ioan Oltean este trimis în judecată doar pentru complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave.

Prima acuzație privind sacul cu 600.000 de euro a venit în urma unei declarații a unui preot de la respectiva parohie care e cercetat penal într-un alt dosar. Anchetatorii nu au reușit să obțină alte probe în susținerea aceste acuzații. Atunci, arestarea preventivă s-a respins. Potrivit unor surse, preotul ce ar fi afirmat într-un denunț că Ioan Oltean primise mita într-o biserică din Chitila, ar fi fost condamnat la rândul său la închisoare cu executare. Imediat după ce și-ar fi asumat denunțul împotriva lui Oltean ar fi fost eliberat din penitenciarul unde își ispășea sentința. Cu toate acestea, se pare că lucrurile nu am mers conform planului, iar la trimiterea în judecată, DNA a renunțat la includerea poveștii în rechizitoriu.

Robert Sighiartău: Acel dosar a afectat partidul

Contactat de Gazeta de Bistrița,deputatul PNL, Robert Sighiartău a fost rezervat în a da declarații pe seama acestui subiect, însă a precizat că dosarul ANRP în care era inculpat a afectat reputația partidului.

„Nu pot să comentez cu privire la un dosar ce nu este finalizat. Nu am citit rechizitoriul și nu am vazut dosarul. Personal cred ca acest dosar l-a afectat în primul rând pe Ioan Oltean și mai apoi partidul. Am auzit că Înalta Curte de Casație și Justiție a decis să trimită dosarul da DNA pentru ceva greșeli. Până nu există o sentință definitivă nu pot să opinez pe marginea subiectului ” menționează Sighiartău.

S-a reprofilat

Ioan Oltean s-a retras din fruntea partidului PNL Bistrița-Năsăud tocmai pentru a nu afecta imaginea formațiunii politice în campaniile electorale ce au avut loc în 2016. De asemenea acesta și-a încheiat mandatul în decembrie fără a mai participa pe listele de la alegerile parlamentare din această iarnă.

Profesional, fostul deputat a ales să își deschidă un cabinet de avocatură în Bistrița.

În ultimii 20 de ani, Ioan Oltean a avut un singur loc de muncă: Parlamentul României. Timp de cinci mandate consecutiv a fost deputat de Bistrița-Năsăud, iar pentru prima dată după Revoluție nu va mai candida la parlamentare. În 1990 a câștigat primul mandat de deputat, iar singurul mandat pe care l-a ratat a fost între anii 1992-1996.

Astfel, pentru prima dată după 26 de ani, Ioan Oltean iese din cărțile care fac jocul politic și nu mai candidează pentru un nou mandat în Parlamentul României.

Înainte de Revoluție Oltean a profesat ca jurist la Uniunea Cooperativelor Meșteșugărești, între 1986-1990. Ulterior, între 1992 și 1996 a fost consilier juridic șef în Consiliul Județean Bistrița-Năsăud. Ca avocat, Ioan Oltean spune că își va oferi serviciile în sfera dreptului comercial și administrativ.