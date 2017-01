Guvernul Ciolos a numit-o pe Oana Haineala ca reprezentant al MJ la Spalarea Banilor inainte ca aceasta sa fie detasata la MJ

CINE A CALCAT STRAMB? – Guvernul Ciolos a numit-o pe Oana Haineala ca reprezentant al MJ la Spalarea Banilor inainte ca fosta sefa CSM sa fie detasata la Ministerul Justitiei. Hotararea a fost data in 29 decembrie 2016, iar detasarea lui Haineala la MJ s-a produs in 5 ianuarie 2017. In aceeasi zi, Haineala a cerut abrogarea numirii pentru a evita incompatibilitatea. Circula zvonul ca ar tinti o functie de secretar de stat in MJ. Ministrul Iordache stie ce are in ograda? (Documente)

Noul Guvern condus de premierul Sorin Grindeanu a anuntat, vineri 6 ianuarie 2017, abrogarea hotararii adoptate de Executivul condus de Dacian Ciolos prin care, la propunerea traducatoarei Raluca Pruna, fostei presedinta a CSM Oana Haineala (foto) ii fusese data o sinecura. Ne referim la postul de la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB), unde Haineala fusese numita ca reprezentant al Ministerului Justitie. Nu a fost vorba despre o eliberare din functie dispusa de Guvernul Grindeanu, asa cum s-a crezut initial, ci de o decizie luata dupa ce insasi Oana Haineala a renuntat la post. Si a facut-o pentru a evita o stare de incompatibilitate:

“Guvernul a abrogat, astazi, Hotararea Guvernului nr.1019/2016 privind numirea doamnei Oana–Andrea Schmidt-Haineala ca membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, pentru evitarea incidentei, incepand cu data de 7 ianuarie 2017, a unei stari de incompatibilitate cu calitatea de magistrat.

Demersul este intemeiat pe cererea expresa a doamnei Oana–Andrea Schmidt-Haineala formulata la data de 5 ianuarie 2017 si adresata Ministerului Justitiei”.

De ce a invocat Oana Haineala o posibila stare de incompatibilitate? Simplu: pentru ca in momentul in care a fost numita la Spalarea Banilor ca reprezentant al Ministerului Justitiei, Oana Haineala nu fusese inca detasata la MJ. Practic, Guvernul Ciolos a adoptat, la propunerea tehnocratei Raluca Pruna, o hotarare pentru numirea lui Haineala la ONPCSB ca reprezentant al MJ inainte ca Haineala sa ajunga la MJ. Profesionalism curat, nu altceva.

Graba pentru sinecura

Evenimentele s-au derulat in felul urmator:

–In 14 decembrie 2016, traducatoarea Raluca Pruna a trimis la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor propunerea privind desemnarea Oanei Haineala ca reprezentant in Plenul Oficiului din partea MJ, incepand cu data de 7 ianuarie 2017;

–Peste doua saptamani, mai exact in 29 decembrie 2016, Guvernul Romaniei a adoptat Hotararea de Guvern nr. 1019 privind numirea lui Haineala in ONPCSB, incepand cu data de 7 ianuarie 2017;

–In 3 ianuarie 2017, Hotararea Guvernului a fost publicata in Monitorul Oficial, partea I, nr. 3;

–Peste alte doua zile, in 5 ianuarie 2017, Sectia pentru procurori a CSM se intalneste, la ora 13, si decide detasarea Oanei Haineala la Ministerul Justitiei, pe o perioada de 3 ani, incepand cu data de 7 ianuarie 2017;

–Tot in 5 ianuarie 2017, Oana Haineala informeaza Ministerul Justitiei ca renunta la post;

–In 6 ianuarie 2017, Guvernul Grindeanu abroga Hotararea Guvernului Ciolos de numire a Oanei Haineala in Oficiul de Combatere a Spalarii Banilor;

A fost Haineala in stare de incompatibilitate? Este nelegala Hotararea Guvernului Ciolos?

Asadar, din cronologia de mai sus se poate vedea cat se poate de limpede ca, in momentul adoptarii Hotararii Guvernului Ciolos din 29 decembrie 2016, Oana Haineala nu era detasata la Ministerul Justitiei. Este drept, Oana Haineala ar fi urmat sa isi inceapa activitatatea la ONPCSB cu data de 7 ianuarie 2017, iar in 5 ianuarie 2017 a avut loc detasarea la MJ.

Specialistii contactati de Lumeajustitiei.ro, magistrati extrem de cunoscuti si apreciati in Romania, au explicat ca, din punctul lor de vedere, Hotararea Guvernului Ciolos este nelegala, in conditiile in care intai trebuia sa se produca detasarea si apoi numirea la ONPCSB. Mai mult, unii dintre ei sustin ca Oana Haineala s-a aflat in stare de incompatibilitate, chiar daca urma sa isi exercite functia din 7 ianuarie 2017, iar in 5 ianuarie 2017 a fost detasata la MJ.

Cert este ca acest caz este unul extrem de interesant si ridica mai multe intrebari:

–A dat Guvernul Ciolos o hotarare nelegala pentru fosta sefa a CSM, procuroarea Oana Haineala?

–A fost Haineala in stare de incompatibilitate?

–A evitat Haineala in ultimul moment o asemenea stare de incompatibilitate?

–Avem de-a face cu o fapta penala comisa de Guvernul Ciolos pentru Oana Haineala?

Asta ar fi tare: Haineala secretar de stat la Ministerul Justitiei

Mai exista insa o teorie. De fapt, este vorba despre informatii care circula la varful magistraturii. Anumite voci sustin ca ceea ce s-a intamplat nu este deloc intamplator si ca nu avem de-a face cu o scapare. Mai exact, ar fi vorba despre un plan bine pus la cale.

Potrivit unor surse, nu s-a urmarit decat detasarea Oanei Haineala la Ministerul Justitiei, iar postul de la ONPCSB a fost doar un pretext. In realitate, Oana Haineala ar urma sa ocupe o functie mult mai importanta in MJ.

Dupa aborgarea Hotararii Guvernului Ciolos de catre Guvernul Grindeanu, Oana Haineala a ramas in continuare la Ministerul Justitiei, caci detasarea nu i-a incetat. Haineala este in momentul de fata un simplu consilier in MJ, dar circula zvonuri ca fosta sefa a CSM ar tinti un post de secretar de stat in Ministerul Justitiei. Va dati seama cum ar fi. Un om care a condus magistratura in epoca de glorie a regimului Basescu sa ocupe o functie la varful Ministerului Justitiei intr-un Guvern care doreste, cel putin asa afirma, sa puna punct practicilor regimului Basescu.

Tocmai de aceea, pentru a nu da nastere speculatiilor si pentru a clarifica situatia Oanei Haineala, ministrul Justitiei Florin Iordache are la indemana o solutie cat se poate de simpla. Si anume, sa ceara incetarea detasarii Oanei Haineala la MJ. Oricum Haineala nu ramane pe drumuri. Are ca varianta de rezerva Inspectia Judiciara, iar daca nu ii iese nici asta se poate intoarce la munca, la dosare.

Sursa: luju.ro