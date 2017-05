Guvernul a aprobat programul de convergență 2017-2020

Guvernul a aprobat, prin memorandum, programul de convergenta 2017-2020. Una dintre masurile cuprinse in program este introducerea de la 1 iulie a unui mecanism de plata defalcata a TVA, aplicat in prima faza de institutiile publice. De asemenea, la fel ca in 2017, si in 2018, companiile de stat vor fi obligate sa repartizeze actionarilor minimum 90% din profit, sub forma de dividende. Programul mai prevede reducerea cu pana la 10% a cheltuielilor de functionare a institutiilor publice.

Masurile suplimentare incluse in Programul de convergenta vor asigura incadrarea deficitului ESA in pragul de 3% prevazut de Pactul de stabilitate si crestere si raspund solicitarilor reprezentantilor Comisiei europene, se arata intr-un comunicat al Guvernului.

Potrivit acestuia, programul de convergenta are la baza prevederile cadrului macroeconomic actualizat pentru perioada 2017-2020, care prevede o crestere economica de 5,2% in anul 2017 si o crestere medie anuala de 5,6% in perioada 2018-2020. Pentru perioada 2017-2020 estimarile bugetare s-au construit plecand de la prevederile Strategiei fiscal-bugetare pentru 2017-2019 si de la masurile suplimentare ce urmeaza sa fie implementate in acest an.

In aceste conditii, deficitul bugetar ESA ramane relativ constant in anii 2017-2018, urmand sa se ajusteze catre 2% in anul 2020. Deficitul structural creste de la 2,4% din PIB in 2016 la 3% in anul 2018, iar abaterea de la obiectivul pe termen mediu – OTM incepe sa se ajusteze treptat incepand din anul 2019. Pe intreaga perioada de proiectie este asteptat ca datoria publica, conform metodologiei UE, sa ramana sub 40% din PIB.

Angajamentul de adoptare a monedei euro reprezinta, in continuare, o ancora importanta in privinta implementarii unor politici bugetare, structurale si institutionale eficiente si coerente, in vederea asigurarii unei convergente reale (venit/locuitor) de durata, cresterii competitivitatii economiei romanesti, reducerii disparitatilor regionale si deficientelor structurale. Din punctul de vedere al convergentei reale, evaluata prin decalajele fata de media europeana (UE – 28) a produsului intern brut pe locuitor exprimat prin puterea de cumparare, exista perspectiva ca la orizontul anilor 2020 Romania sa atinga 70% din media europeana, comparativ cu 57,1% inregistrat in anul 2015 potrivit Hotnews.