Gorghiu îl laudă pe Tudorel Toader și recunoaște o greșeală făcută de PNL

Alina Gorghiu, senatoare PNL și fostă președintă a partidului, îl laudă pe ministrul Justiției, Tudorel Toader, și recunoaște greșeala PNL.

”Tema justiției este una pe care discursul PNL a fost poate ușor neconform cu doctrina liberală. Probabil că trebuia pus accentul mai mult pe drepturi și libertăți, pe o lege a responsabilității magistraților, pe care, apropo, vă întreb: unde este legea asta? Am fost singura care a vorbit despre o lege a responsabilității magistraților și nu o văd deloc susținută de PSD în acest moment” a declarat Alina Gorghiu, pentru DCNews.

”Vreau să văd pachetul cu care domnul Toader va veni în Parlament. Aici sunt perfect de acord cu el. Grațierea nu rezolvă nici 1% din probleme.” a spus Alina Gorghiu la DCNews. Senatoarea PNL a precizat că proiectul de grațierea cu care a venit Guvernul rezolva problema a o mie de deținuți, ”adică nu rezolva problema aproape deloc”.

Alina Gorghiu a mai subliniat că: ”Nu vom avea deloc o poziție de partid care nu vrea absolut deloc o legislație care să îmbunătățească sistemul judiciar din România, ba dimpotrivă, vom fi foarte constructivi și vom ajuta ca sistemul penitenciar din România să trăiască în alte condiții, ca recuperarea prejudiciului să fie efectivă, vorbim de o susținere pentru tot ce înseamnă confiscarea extinsă. Sunt foarte multe lucruri pe care le susținem și i-am spus ministrului Toader că are tot suportul nostru pe măsuri oportune pentru sistemul judiciar. I-am spus-o și-n Comisie, nu prea îl susține PSD-ul acum și mi-aș dori să nu-l văd remaniat în următoarele două trei luni pentru că a început să construiască, ba chiar am glumit cu dânsul în Comisie și i-am spus că muncește ca un ministru liberal de justiției, are inițiativă, are proiecte foarte bune și cred că ar fi mare păcat să-l schimbe acum când a început să pună degetul pe rană, chiar dacă rezultatul raportului nu a satisfăcut liderii PSD”.