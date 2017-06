Ghita transmite mesaje in Romania. Din presa va discuta doar cu un singur jurnalist…

Sebastian Ghiță e liber, în Serbia, la Belgrad, după ce fusese arestat de poliția sârbă. Curtea Supremă l-a pus în libertate, dar sub control judiciar, fără a putea părăsi teritoriul sârb. În capitala sârbă, Sebastian Ghiță a fost vizita de Bogdan Diaconu, singurul politician primit de fostul deputat PSD în casa închiriată din Belgrad.

Din Serbia, Ghiță anunță, prin vocea lui Diaconu, că tot ce a spus despre sistemul de forță din România, despre DNA și SRI, despre Laura Codruța Kovesi, va fi probat, în curând.

”M-am întâlnit cu Sebastian Ghiță. A fost o vizită privată. Era foarte bine, era puternic. Nu am depus mărturie, dar dacă va fi cazul, voi depune mărturie cu sufletul deschis. Îl interesează foarte mult soarta PRU. Am fost acolo să îmi revăd un prieten. Lucrurile au avut conotații personale. Sebastian Ghiță a plecat în decembrie pentru că se temea pentru viața lui. Va demonstra că tot ce a spus e adevărat și va aduce toate dovezile necesare. Iubește România și poporul român și și-ar dori să fie, azi, în România. El va discuta cu presa română doar prin Ion Cristoiu, doar în el are încredere că va reda fidel ceea ce spune.

Nu și-a făcut operații estetice. A făcut sport, e mai slab. Am ținut legătura cu el, o țin și o voi ține mereu. Dacă va considera că e necesar, va cere și azil politic. A fost pus în libertate și așa va rămâne, vă garantez eu.”, a spus Bogdan Diaconu.