Geea Belissima si aventura

Geea e fericita la maxim in perioada asta a lunii. Fosta purtatoare de cuvinte a Consiliului Judetean s-a intors fericita de la Bucuresti, unde a avut treaba cu partidul. Cand Boc era ales sef al PDL si Oltean radea pe sub mustata-i, Geea Belissima se fastacea si imbrancea sa vada cam ce poarta fetele cochetele de le Bucuresti. Si, minune! Blonda Raluca Turcan avea papucei identici, da’ identici ca si ai domnisoarei Balaszy. Mai, mai, se vede ca Geea noastra are stofa de lider de opinie, de partid, orice da’ numai lider. Si Liviu asta Rusu nu i-a inteles oful si i-a interzis ei sa apara pe sticla sa zica ea ce realizari mari sunt in judetul asta. Chiar asa domnu’ presedinte, chiar asa sa ranesti mata omul la sufletel!

Lasa tu Geea, nu fii suparata ca tot tu ai papuceii cei mai faini, chiar daca altii ti-au dat papucii si nu te mai lasa ei sa apari pe sticla. Ce sa faci, sefii astia sunt invechiti si nu stiu ei arta comunicarii, pe cand tu le-ai aratat ca ai valoare. Pana si Turcan se ia dupa tine si te imita, nu papusa?