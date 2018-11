Gânduri pozitive din lumea monedelor virtuale

Moneda virtuală reprezită o sintagmă care, în general, se referă la o gamă foarte largă de monede de tip crypto.

Fie că vorbim despre variațiile bitcoin, fie că analizăm prețul ethereum, indiferent de activitatea desfașurată, monedele virtuale sunt extrem de practice deoarece în prezent există aproximativ 1650 de astfel de monede, iar fiecare dintre acestea indeplinește o funcție sau o utilitate.

Utilitate

Multe din acestea sunt folosite, în mod normal, pentru activități de tranzacționare, dar există și multe altele care îndeplinesc altfel de funcții întro-o gamă largă de aplicații practice.

Exista trei feluri de monede sub formă de echitate, utilitate și securitate.Cele legate de utilitate sunt privite ca pe niște cupoane pentru servicii de tip startup, pe când cele legate de securitate vor avea o valoare externă legată direct de acestea. Cele legate de echitate sunt exact cum sună și face referire la companii care iși emit propriile acțiuni, de regulă prin intermediul contractelor inteligente de tip Ehereum. O monedă virtuală are un avantaj extraordinar deoarece vine în formă digitală și care este ghidată de forțele de cerere si ofertă.

Popularitate

Monedele virtuale au devenit din ce în ce mai populare nu doar pentru că ele reprezintă o metodă ingenioasă de a investi peste tot lume, dar și pentru că ele, în sinea lor, reprezintă o metodă de a-și stoca propria valoare. Domnul Steve Wozniak, unul dintre cofondatorii Apple, a afirmat într-un interviu pentru CNBC că o monedă virtuală reprezintă cea mai buna variantă a aurului, dar sub forma digitală și speră ca acesta să devină in cel mai scurt timp o moneda unică la nivel global. O monedă virtuala poate fi folosită pentru o gamă largă de plați în mediul online, iar spre deosebire de aur care nu poate fi folosit pentru plata in mediul virtual o monedă virtuală are o aplicabilitate aproape infinită deoarece în acest moment în lume ea este acceptată aproape peste tot. La momentul actual există multe companii care accepta Bitcoin ca și plată standard in loc de USD. Spre exemplu Ethereum este postat cu o valoare aproximativă de 0.081 din Bitcoin.

Standarde înalte

În foarte multe feluri acest tip de plată este similar cu standardul aurului, care până în anul 1971 era piatra de temelie în orice tranzacție în Statele Unite ale Americii. Deoarece standardul aurului a fost mult mai stabil ca referință, aceasta a fost centralizata sub forma de 1 USD care era echivalentul unei fracții din valoarea aurului. Acest tip de concepție a fost dezvoltată pentru a proteja cetățenii împotriva efectelor inflației sau a unor modificări bruște în economia de piață în special în tranzacții.

În prezent nici un guvern național nu mai folosește standardul aurului ca și referință de piață.

Pentru investitorii în monede virtuale din toata lumea tranzacțiilor globale, acest tip de monedă este considerată extrem de profitabilă deoarece piața a cunoscut o explozie extrem de înfloritoare cu beneficii imense. Acest lucru înseamnă că investitorii vor căuta monede care vor crește mai repede în valoare decât altele și asta creează o zonă de profit pentru toți cei care tranzacționează.–

Având în vedere separarea adreselor de livrare și de primire, monedele sunt extrem de sigure, în loc să oferi direct cardul de credit comerciantului, care l-ar putea salva pentru o eventuală folosire frauduloasă în viitor, poți trimite direct valoarea comerciantului ca o tranzacție de sine stătătoare.

Piața de tranzacții a monedelor virtuale este într-o continuă expansiune și beneficiile existente sunt rafinate și perfecționate cu orice pas înainte pe care tehnologia globală o face. La momentul actual nu există o piață mai înfloritoare decât cea a monedelor virtuale.