Gabriela Crețu susține că nu se pune problema desființării venitului minim garantat

Senatorul PSD Gabriela Cretu a declarat vineri ca nu se pune problema desfiintarii venitului minim garantat, asa cum a cerut Calin Popescu Tariceanu in aceasta saptamana.

„Domnul Tariceanu este un om de dreapta, observ chiar de dreapta radicala, ceea ce nu m-as fi asteptat. PSD e un partid, cum ii spune si numele, social – democrat, care identifica drept una din principalele probleme, daca nu principala problema, a Romaniei si nu doar a Romaniei, din pacate, si a Uniunii Europene, inegalitatea”, a spus aceasta, la Palatul Parlamentului.

In opinia sa, „nu se pune problema desfiintarii venitului minim garantat”, cu atat mai mult cu cat „ne asteptam la o lume hiper – tehnologizata in care, din pacate, cel putin pentru o bucata de vreme, nu fiecare va avea acces pe termen scurt la un loc de munca”.

Ea a adaugat ca aceasta propunere nu a fost facuta oficial, iar daca va fi se va discuta in coalitia de guvernare.

Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat, marti seara, in cadrul unei emisiuni la Antena 3, ca partidul pe care il conduce vrea eliminarea venitului minim garantat, pentru cei care pot munci potrivit Hotnews.

„Saptamana trecuta la Congresul ALDE am propus eliminarea venitului minim garantat. Primul motiv este ca practic in Romania este o criza a fortei de munca, companiile romanesti si straine nu gasesc forta de munca. Sunt zone in care au inceput sa aduca muncitori din strainatate”, a spus Tariceanu, adaugand ca venitul minim garantat „este o invitatie la nemunca”.