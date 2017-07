Fraţii Mureşan de la Electrogrup controlează transferul de date din Bucureşti

Fraţii Teofil şi Simion Mureşan de la Electrogrup au cumpărat, prin intermediul Direct One SRL reţeaua de fibră optică Net City din Bucureşti deţinută, până acum de Grupul Uti controlat de Tiberiu Urdăreanu, om de afaceri din Dej. În urmă cu trei ani procurorii au început o anchetă privitoare la Net City în care sunt vizate posibile fapte de corupţie ale fostului edil bucureştean, Sorin Oprescu şi mai mulţi angajaţi din cadrul Net City.

Fraţii Teofil şi Simion Mureşan au cumpărat aproximativ 1.000 de km de reţea de fibră optică din Bucureşti prin intermediul căruia se realizează transferul de date. Până acum, compania Direct One, deţinută de fraţii Mureşan, administra o reţea de aproximativ 5.000 de km de fibră optică. Preţul tranzacţiei a fost de aproximativ 30 de milioane de euro iar contractul a fost intermediat de KPMG, din partea fraţilor Mureşan şi de firma de avocatură Leaua şi Asociaţii, din partea grupului Uti, care a vândut. SC Direct One SA este o companie deţinută de MURESAN TEOFIL OVIDIU, MURESAN SIMION ADRIAN, PANTAZESCU MARIAN şi DOBRESCU MIHAI. Primii doi sunt şi patronii companiei clujene Electrogrup, Marian Pantazescu este membru în consiliul de administraţie al companiei Poşta Română şi fost director tehnic adjunct al Vodafone România în perioada 2004-2008.

În 2014, DNA a deschis un dosar prin care sunt cercetate fapte de corupţie care gravitează în jurul proiectului NetCity, însă până acum nu a fost trimis nimeni în judecat. ”DNA a constituit un dosar penal în care se efectuează acte de urmărire penală faţă de fapta, nefiind pusă sub acuzare vreo persoană, în baza sesizării făcute de ANISP (Asociaţia Naţională a Furnizorilor de Internet) cu privire la proiectul NetCity”. Potrivit plângerii ANSIP, ””În data de 22 noiembrie 2013 am sesizat DNA-ul cu privire la posibile fapte de corupţie săvârşite de primarul general al Capitalei, Sorin Oprescu, şi a responsabililor de proiectul reţelei de fibră optică NetCity. Reclamaţia este legată de condiţiile abuzive impuse de NetCity furnizorilor care au dus la falimentul a zeci de furnizori de internet. Cu toate că am pierdut 5 procese la Curtea de Apel în încercarea de anulare a acestui aviz, NetCity şi Primăria refuză aplicarea măsurilor autorităţii şi nici ANCOM nu ia nici o măsura coercitivă împotriva NetCity”, acuză Mihai Bătrâneanu, preşedintele ANISP.

Dejeanul Urdăreanu a fost ”pionier” în afaceri cu statul

Tiberiu Urdăreanu controla NetCity prin intermediul firmei UTI Group. Tiberiu Urdăreanu s-a născut la Dej şi la începutul anilor ‘90 a început să construiască imperiul financiar UTI. Pentru început, Urdăreanu a deschis SC Incon SRL, care se ocupa cu activitatea grafică computerizată, procesarea de imagini, subansamble şi accesori pentru calculatoare. Ulterior, a apărut UTI Group care s-a împărţit în UTI Systems (furnizează soluţii pentru sisteme de securitate), Cobra Security (furnizează servicii specifice de securitate pentru bunuri şi persoane), UTI Retail Solutions (furnizează echipamente şi soluţii pentru securitatea spaţiilor comerciale şi a fondului de marfă) şi UTI Instal Construct (construcţia şi instalarea de sisteme electrice). Urdăreanu a fost unul dintre “pionierii” afacerilor cu statul. Prin intermediul UTI, în 1993 firmele omului de afaceri au securizat reţelele Bancorex şi Eximbank, Centrala Nucleară de la Cernavodă. UTI a primit 60 de milioane de euro pentru securizarea Portului Constanţa şi 30 de milioane de euro pentru securizarea Aeroportului Henri Coandă Otopeni. 1,4 milioane de euro şi 239,7 miliarde de lei vechi au fost sumele plătite de stat către firmele lui Urdăreanu pentru securizarea staţiilor de metrou din Bucureşti. UTI a făcut afaceri şi cu Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru securizarea frontierelor, cu Direcţia Generala a Vămilor, Parlamentul României, Romtehnica, Ministerul Comunicaţiilor Tehnologiei şi Informaţiilor, CONEL. UTI Italy, societate legată de Urdăreanu, furnizat diferite servicii şi produse pentru SPP, serviciul care îl apără pe Traian Băsescu de eventualele “efuziuni sentimentale” ale românilor. Mai mult, UTI Italy a fost şi creditorul SPP-ului (garanţiile guvernamentale cu numerele 705, 5153 şi 5154), pentru 1,6 milioane de dolari şi 2,24 milioane de euro. Dacă în 2004, Urdăreanu a fost decorat de Ion Iliescu cu Ordinul Naţional pentru Merit în grad de Cavaler, după câţiva ani, acelaşi Urdăreanu l-a însoţit pe Traian Băsescu într-o vizită oficială în China.

DNA umblă la firma care deţine reţeaua de fibră optică din Cluj Napoca

În Cluj Napoca există o reţea similară cu NetCity, care se cheamă Duct City. Această reţea a fost cumpărată în 2014 de către RCS&RDS, companie care a preluat acţiunile firmei clujene CFO Integrator, societatea care gestionează afacerea Duct City, de pozare a cablurilor de transmitere de date (internet şi telefonie) în subteran. Milionarii clujeni care au vândut afacerea celor de la RDS, sunt Valentin Nica şi Nicolae Badiu. În urma unor consultări între primărie şi acţionarii CFO, s-a hotărât ca suma pe care vor trebui să o plătească viitorii chiriaşi ai acestei reţele, adică firmele de telefonie şi de internet, va fi nu mai mare de 18 euro/100 de metri de microtub/lună. La un calcul sumar, dacă fiecare metru al acestei reţele va fi închiriat la acest preţ, în fiecare lună, în conturile CFO Integrator va intra circa un milion de euro.

În cursul acestei săptămâni, DNA a dispus marţi punerea în mişcare a acţiunii penale pentru dare de mită şi spălare de bani în cazul RCS & RDS S.A, complicitate la mită şi spălare de bani pentru un membru în CA şi complicitate la spălare de bani pentru Integrasoft SRL, potrivit unui comunicat de presă Digi Communications.

„Aducem la cunoştinţă faptul că, în data de 25 iulie 2017, cu privire la RCS & RDS S.A. (filiala Societăţii), DNA a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de dare de mită şi spălare de bani, cu privire la INTEGRASOFT S.R.L. (una dintre filialele RCS & RDS S.A.), DNA a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la spălare de bani, respectiv cu privire la Dl. Mihai Dinei (membru în Consiliul de administraţie al RCS&RDS S.A.), DNA a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la dare de mită şi complicitate la spălare de bani”, se arată într-un comunicat de presă al Digi Communications, postat pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti.

Totodată, procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au confirmat instituirea sechestrului pe două bunuri imobile, până la concurenţa sumei de 13,714 milioane lei, respectiv aproximativ 3 milioane de euro.

Ce face Direct One

Direct One este un furnizor de servicii de comunicaţii “en gros“ către marii operatori din telecom, cum ar fi Societatea Naţională de Radiocomunicaţii (SNR), căreia îi furnizează, în urma unei licitaţii câştigate în iulie 2015, servicii de închiriere de fibră optică, de mentenanţă şi de suport tehnic pentru suma de 6,03 milioane de euro, fără TVA, în următorii 4 ani.

Cu afaceri de 48 milioane de lei în 2014, compania a lansat în decembrie 2011 Seenow, un serviciu de video on demand propriu, disponibil pe calculatoare, TV-uri inteligente, smartphone-uri şi tablete.

Razvan Robu