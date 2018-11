În prezența ministrului Sănătății Sorina Pintea, conducerea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și a Spitalului Județean de Urgență au inaugurat, luni, investițiile realizate în cadrul proiectului privind reamenajarea integrală a circuitelor medicale de la parterul unității medicale, inclusiv cele două echipamente performante de imagistică medicală – CT, respectiv RMN, care vor funcționa începând cu luna decembrie.

Investițiile, realizate atât din fonduri de la Ministerul Sănătății, cât și din bugetul județean, de la Spitalul Județean de Urgență Bistrița-Năsăud au fost inaugurate luni de președintele Emil Radu Moldovan, ministrul Sorin Pintea și managerul unității medicale Gabriel Lazany.

1 of 4

„Mă bucur sincer că sunt astăzi la Bistrița, pentru că am avut o revelație. Într-adevăr, sistemul medical din România are o șansă pentru că sunt manageri, sunt președinți de consilii județene care înțeleg ce înseamnă sănătatea și prin urmare fac ceea ce trebuie. Sănătatea este unul dintre obiectivele prioritare ale Guvernului României și, în afară de majorarea salariilor personalului medical, pe care am simțit-o și am văzut-o cu toții, suntem convinși că este nevoie încă de multe alte lucruri pentru a asigura un act medical de calitate, așa cum ni-l dorim cu toții și așa cum este normal, pentru că am ajuns să discutăm despre normalitate.

Dotarea cu aparatură medicală este unul din punctele pe care Guvernul României l-a promovat prin programul de guvernare. Pentru că vorbim de aparatură de imagistică, Ministerul Sănătății, prin Banca Mondială, a alocat o sumă de 19,8 milioane de euro pentru achiziționarea a 14 CT-uri și a 24 de aparate de RMN. În acest moment avem montate 9 din cele 14 CT și 16 din cele 24 RMN-uri, 21 de sisteme de transmitere informatică a datelor PAX. Par foarte seci aceste cifre, dar până la urmă, calitatea actului medical începe de la diagnostic, iar diagnosticul acurat se poate face cu aparatură performantă și apoi trecem în zona de tratament și spital„, a declarat, luni, ministrul Sănătății Sorin Pintea.

În context, ministrul a precizat că se bucură că fondurile alocate pentru ATI sunt vizibile, iar investiţia devine palpabilă.

„Ministerul Sănătăţii alege să finanţeze lucrurile care funcţionează. Am mai finanţat obiective de investiţii, dar aici am văzut calitate. Nouă ani am fost manager de spital şi ştiu foarte bine ce înseamnă anumite lucruri. Felicit încă o dată, şi nu este un clişeu, conducerea spitalului şi apoi a Consiliului Judeţean – domnul preşedinte sunteţi pe locul II astăzi și cu siguranţă ne vom întâlni la inaugurarea noii secţii de terapie intensivă, la inaugurarea noii secţii UPU. Aş vrea însă să le privim ca pe ceva normal, pentru că am ajuns să sărbătorim normalitatea. Vă asigur de buna mea colaborare, sunt paşi înainte pe care i-am făcut, nu doar cu spitalul din Bistriţa, ci şi cu alte spitale, care au demonstrat că se poate„, a mai spus ministrul Sorina Pintea.

Sursa de finanţare pentru realizarea circuitelor medicale de la parterul spitalului a fost asigurată integral din bugetul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, finanţare în valoare de 3.197.786,55 lei, iar aparatura medicală, reprezentând RMN-ul şi CT-ul au fost asigurate de către Ministerul Sănătăţii, în cadrul proiectului privind „Reforma Sectorului Sanitar- Îmbunătăţirea Calităţii şi Eficienţei Sistemului Sanitar”.

Lucrările de reamenajare a circuitelor medicale de la parterul spitalului au urmărit reorganizarea spaţiului, în vederea amplasării echipamentului de tomografie computerizată (CT) şi echipamentului de imagistică prin rezonanţă magnetică (RMN).

De asemenea, a fost amenajată și o recepție pentru internare, cu două cabinetele medicale, unde pacienții vor putea fi consultați de medicii specialiști ai spitalului.