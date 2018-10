Fostul Tribunal își schimbă fața, pe bani europeni! Universitatea Tehnică a semnat contractul de finanțare

Clădirea în care a funcționat până în 2001 Tribunalul Bistrița-Năsăud, Judecătoria Bistrița și Parchetul va fi reabilitată cu circa 2,2 milioane de euro din fonduri europene de către Universitatea Tehnică Cluj-Napoca (UTCN), în parteneriat cu Consiliul Județean Bistrița-Năsăud. Miercuri, reprezentanții universității clujene au semnat, la Consiliul Județean, contractul de finanțare, în prezența directorului ADR Nord-Vest, Marcel Boloș.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă ”Reabilitarea și schimbarea destinației din sediu administrativ în spații de învățământ”. Proiectul cuprinde și conservarea patrimoniului istoric a uneia dintre cele mai frumoase clădiri din Bistrița, monument istoric de categorie B.

„Fosta clădirea a Tribunalului, cu ajutorul Guvernului Ponta a fost transferată din domeniul public al statului român în domeniul public al județului. În urma mai multor analize și discuții, în cadrul Consiliului Județean am ajuns la concluzia că ea trebuie pusă în valoare și ea trebuie dată unui număr cât mai mare de oameni din județul Bistrița-Năsăud. Deși au fost mai multe solicitări, inclusiv de la Muzeul de Artă, Biblioteca Națională s-a luat decizia, în unanimitate în Consiliul Județean ca această clădire să fie dată în administrare Universității Tehnice din Cluj-Napoca pentru a putea să oferim condiții de studiu pentru tineri la cele mai înalte nivele. Împreună cu UTCN, s-a muncit ceva până când am reușit să obținem resursele financiare pentru reabilitarea clădirii, care nu erau mici și mă bucur foarte mult că astăzi suntem în situația în care să putem anunța că contractul de finanțare pentru reabilitarea clădirii a fost semnat. Am înțeles că în momentul de față UTCN are în achiziție publică partea de proiectare tehnică. Sper ca să fie terminată în timp util, să înceapă achiziția pentru lucrările de execuție și, într-un termen rezonabil să putem participa la inaugurarea acestei clădiri„, a declarat Radu Moldovan, președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

UTCN este prezentă la Bistrița încă din 1975, când funcționa institutul de subingineri. Începând din anul 2000 s-a trecut la învățământul de 5 ani, iar din 2007 UTCN are la Bistrița și specializare master-licență.

„Tot timpul noi am păstrat un dialog deschis între universitate și mediul socio-economic, de aceea specializările pe care le avem acum la Bistrița au fost în permanență discutate cu mediul economic. Din această cauză avem la Bistrița specializarea de producție mașini-unelte, specializarea robotică, inginerie economică industrială pentru că acestea au fost cerute de mediul economic. Copilul nostru cel mai tânăr și smart este specializarea de inginerie medicală, pe care am dezvoltat-o la Bistrița în colaborare cu Spitalul Județean. Atunci când legislația ne-a permis am făcut dezvoltările de rigoare. Am dezvoltat la Bistrița trei masterate. (…) Mai mult decât atât, la Bistrița avem doctoranzi și chiar doctori, care au continuat aceste studii sub umbrela Universității Tehnice și gândim acest lucru în perspectivă. O noutate este faptul că, începând din acest an, după aprobarea Senatului UTCN, vom dizvolta și o post-universitară în domeniul radio-terapiei medicale, la cererea Spitalului Județean„, a spus prorectorul UTCN, prof. univ. dr. ing. Daniela Popescu.

La Bistrița, UTCN mai are două clădiri, una în proprietate și una în administrare pe 45 de ani.

„Nu vom renunța la ele, fiindcă vom continua să ne dezvoltăm aici. Probabil pe Albert Berger vom face cămine„, a subliniat prorectorul UTCN.

Prof. univ. dr. ing. Daniela Popescu a mai precizat că în clădirea care urmează să fie reabilitată, vor fi realizate două amfiteatre cu câte 140 de locuri și 16 săli de laborator ci dotarea aferentă.

„Încercăm să scriem în continuare proiecte pe fonduri europene și pe fonduri structurale ca să îmbunătățim aceste dotări, dar contăm și pe sprijinul mediului din Bistrița„, a mai precizat prorectorul UTCN.

Conform proiectului, suprafața totală este de 2.700 de metri pătrați. La parter va funcționa o bibliotecă și două laboratoare de Mașini Unelte și Robotică, la etajul I va fi un amfiteatru, săli de cursuri și laboratoare, iar la etajul al II-lea va fi încă un amfiteatru și săli de curs.

Momentan, în proiect nu este cuprinsă mansarda, însă urmează ca și aceasta să primească o utilitate. În plus, clădirea va fi dotată cu lift.

Termenul de finalizare al proiectului este de 24 de luni de la data semnării contractului.