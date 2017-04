Fosta sefa a DIICOT rupe tacerea: Au disparut oameni de afaceri, oameni publici

Fosta şefă Antimafia, Alina Bica a făcut o serie de afirmaţii incredibile în direct la România TV. După dezvăluirile din presă despre întâlnirea şefilor instituţiilor de forţă din noaptea alegerilor prezidenţiale din 2009, Bica aruncă bomba.

„Eu cred că au avut posibilitatea să influenţeze alegerile şi nu o dată, ci de mai multe ori. Nu vor să scoată doar o generaţie de politicieni, ci o serie de oameni care nu sunt dezirabili. Şi forţele oculte chiar au puterea să o facă şi au făcut-o.”, a tunat Bica.

Fosta şefă DIICOT a spus de ce a ajuns să aibă mai multe condamnări la închisoare în instanţă. „În cazul meu domnul Coldea s-a opus numirii mele la DIICOT pentru că nu am executat ordine, nu am participat la întâlniri în miez de noapte. Au dispărut oameni de afaceri, oameni publici. Nu am scris eu codurile”, a mai spus Bica.