Fost ministru al Educației atac la cadrele didactice:”cine naiba te împiedică să faci o lecție atractivă”

Un fost ministru al Educaţiei stârneşte reacţii contradictorii şi dezbateri aprinse printr-un mesaj dur adresat cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar. Daniel Funeriu, ministru al Educaţiei în Guvernul Boc, le transmite profesorilor că pot să-şi facă materiile predate atractive pentru elevi, indiferent de programă sau orar.

„Gata, m-am enervat: dragă profesor genial care nu ești lăsat să îți faci treaba: cine naiba te împiedică să faci o lecție atractivă, fie și puțin pe lângă programă? Vine inspectorul să te bruieze, ministrul te sună să te ia la rost, părintele să te certe? Sau nu o faci pur si simplu pentru că n-ai avut chef să te pregătești pentru acea lecție?”, scrie Funeriu pe Facebook.

Statusul lui Daniel Funeriu a strâns peste 700 de like-uri, zeci de distribuiri şi zeci de comentarii. Dacă unii comentatori au aprobat mesajul, alţii au susţinut că profesorii sunt insuficient motivaţi financiar pentru a depune un asemenea efort.

În dezbatere au intrat şi profesori, inclusiv din mediul universitar, cum este Mihaela Miroiu, profesor la SNSPA. „Draga Daniel, nu cred ca asta e problema. Cea a ingerintelor. Am predat stiinte sociale si filozofie fara programa si carti, in anii 80. Nici nu voiam sa le deschida. Dar nu putem cere nici talent, nici vocatie. Majoritatea oamenilor, in orice domeniu, sunt mai degraba functionari care trateaza lucrurile algoritmic. Deci, daca algoritmul e prost…”, a comentat profesorul de ştiinţe politice.