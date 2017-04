Fiica lui Vadim Tudor îl atacă pe Bogdan Diaconu:”impostorii care conduc acum partidul”

”Nu am să accept ca partidul fondat de tatăl meu, Partidul România Mare, să fie asociat cu Bodgan Diaconu şi cu tot ce este legat de el. Pentru că, din păcate, acest nume nu înseamnă doar Partidul România Unită, partid care s-a straduit din răsputeri să distrugă PRM în ultimul an, ba chiar mai mult, numele Bogdan Diaconu se identifică cu Partidul Social Democrat (PSD), cu Victor Ponta şi mai nou cu Liviu Dragnea, care se şi văd portstindardul acestei alianţe ce contravine intereselor PRM. Bogdan Diaconu este proiecţia pe sticlă a lui Sebastian Ghiţă, care încă este cel mai căutat fugar politic al României. Mă delimitez de această alianţă, pe care o vad din start fără de speranţă, dar care poate aduce naţionalismul autentic românesc sub controlul PSD. Totodată, nu sunt de acord ca numele PRM să fie asociat cu cel care încă mai are multe de ispăşit pentru tot raul pe care l-a făcut, Gheorghe Becali, cel care a întors cu rău tot binele pe care, cândva, tatăl meu i l-a facut.

În ultimele luni am avertizat, prin diverse canale, că impostorul care conduce acum PRM, în totală contradicţie cu interesele românilor, este periculos nu doar pentru partid, ci şi chiar pentru conceptele de naţionalism şi patriotism, prin asocierea PRM, singurul partid autentic naţionalist din România, cu nume care au adus doar deservicii României. Am averizat că nu are onoare, că nu are caracter, că minte, că inşeală oameni şi asteptările multora dintre cei care încă mai cred în PRM. Am avertizat şi acum vedeţi că am avut dreptate. PRM se va dilua într-o alianţă care, în afară de interese financiare şi personale, nu va aduce nimic bun României şi cu atât mai puţin PRM-ului. Vă asigur că, dacă pentru unii va fi profitabil, pentru PRM şi mulţi români NU va fi BINE deloc.

Sper, ca fiică a celui care a fondat acest partid şi ca partizan al doctrinei PRM, ca în acest partid încă să mai existe persoane care să se poată opune distrugerilor puse la cale de către un interimar fără de nume şi fără de caracter. Sper ca în România încă să existe un filon al naţionaliştilor care încă poate stopa distrugerea Partidului România Mare. Sper că cei care sunt la conducerea filialelor judeţene să înţeleagă că îndepartarea actualei conduceri este esenţial să se facă până la Congres, dacă acesta se va mai face vreodata. Pentru că altfel, voi, cei care încă mai credeţi în PRM, veţi asista doar la un circ de Congres, pus la cale de cei care acum vă mint. Am să fiu alături de toţi cei care cred în linia naţionalistă a PRM, am să fiu alături de toţi cei care cred că actuala conducere a PRM este nocivă atât pentru partid, cât şi pentru cei care cred în România. Sper că acum, în ceasul al 12-lea, cei care trebuie vor lua poziţie clară şi fără echivoc împotriva celor care vând acest partid pentru 30 de arginţi”, susține fiica lui Vadim Tudor.