Fenomenul construcţiilor ilegale- o piedică pentru cei ce vor să construiască legal

Obţinerea unei autorizaţii de construire şi elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ) a devenit o problemă în Cluj datorită sutelor de construcţii ilegale. Faptul că sute de case s-au ridicat în lipsa unei autorizaţie de construire îi împiedică pe unii clujeni să-şi facă PUZ deoarece există construcţii ilegale aflate pe unele Unităţi Teritoriale de Referinţă (UTR). În ciuda sesizărilor către Primăria Cluj-Napoca, prin care cetăţenii se plâng că nu îşi pot ridica o casă din cauza celorlalte care sunt construite ilegal, se pare că autorităţile nu au luat deocamdată măsuri pentru stoparea acestui fenomen.

Din ce în ce mai mulţi cetăţeni îşi construiesc case ilegal din cauza faptului că nu au de ales şi condamnă autorităţile locale că nu sunt interesate pentru efectuarea unor demersuri care să stopeze acest fenomen.

Adrian, proprietar al unui teren din Cluj de pe strada Ionel Teodoreanu este pus în incapacitatea de a îşi construi o casă din cauza faptului că zona unde se află terenul acestuia este plină de construcţii ilegale, iar acest lucru îl împiedică să-şi obţină un PUZ.

În avizul de oportunitate pentru realizarea PUZ-ului, zona cerută pentru a fi studiată este foarte mare şi conţine multe construcţii, iar mulţi proprietari nu doresc să facă PUZ pentru parcelele lor.

Proprietarul a luat legătura cu reprezentanţii Direcţiei de Urbanism pentru a afla care sunt cerinţele ce trebuie respectate în cazul lui pentru ridicarea construcţiei. În răspunsul primit, proprietarului i s-a cerut asigurarea unei zone pentru instituţii publice şi intrarea în legalitate a tuturor construcţiilor.

Adrian a făcut o sesizare pentru Primăria Cluj-Napoca cu privire la faptul că îi sunt impuse nişte cerinţe greu de realizat pentru obţinerea unui PUZ, prin care doreşte găsirea unei soluţii tangibile pentru ridicarea unei construcţii legale.

„Din punctul meu de vedere, aceste cerinţe sunt intangibile, deoarece noi, cei care dorim să construim legal (suntem mai mulţi proprietari, plătitori de taxe) nu avem cum să aducem toate construcţiile în legalitate, iar crearea de zone pentru instituţii publice nu este posibilă daca suntem proprietari a maxim 60 ari de teren (mai mulţi proprietari). Suntem de acord cu noul PUG, dar este aplicabil pentru parcelele pe care nu este nimic construit, parcele deţinute de puţini proprietari (dezvoltatori imobiliari). Noi suntem persoane fizice”, se arată în sesizare.

Clujean: Mă obligaţi să îmi construiesc casa ilegal

Un alt cetăţean ce deţine un teren în Colonia Breaza a venit cu exact aceeaşi sesizare către Primăria Cluj-Napoca:

„Vreau să îmi daţi un răspuns în legătură cu o proprietate, un teren pe care l-am achiziţionat în 2008. Am venit în primărie şi am cerut informaţii pentru a fi sigur că voi putea construi o casa, iar răspunsul a fost DA – „Da, în viitorul PUG va intra intravilanul şi da, se va putea construi!”. Acum am surpriza că trebuie PUZ. Pe scurt ne-aţi distrus pe toţi. Ce facem? Aici sunt aproape 200 de case construite fără autorizaţie! Spuneţi-mi în Cluj, câţi din marii investitori au făcut o grădiniţă sau o creşă? În Bună Ziua haos, în Zorilor haos, în Mănăştur haos, deci mă obligaţi pe mine, cetăţean amărât, să fac PUZ pe banii mei? Nu domnule primar, o să plătesc şi 50.000 euro să îmi iau un avocat din străinătate şi o să ne judecăm la Bruxelles! Vrem dreptate! În ţara unde am lucrat primăria făcea PUZ şi taxa autorizaţiei, cheltuielile şi uite aşa nu aveau probleme cu drumurile! Aici au dictat arhitecţii şi culorile politice şi s-a ajuns să plătim noi prostimea! Vă rog, puţină înţelepciune acum măcar când vedeţi ce se întâmplă! De ce să nu pot să îmi construiesc legal casa? De ce să o fac fără autorizaţie? Pentru că mă obligaţi ca pe toţi ceilalţi din zonă!”.

Dan Morar: „Trebuie să căutăm alte soluţii urgent!”

Consilierul local PSD Dan Ioan Morar, membru din Comisia de Urbanism nu este prea încrezător că se va schimba ceva în următoarea perioadă.

„Până acum singurele măsuri luate au fost aplicarea de amenzi pentru cei care şi-au ridicat construcţii nerespectând normele de urbanism. Acest lucru nu stopează acest fenomen, ba mai mult încurajează într-un fel proprietarii de teren să ridice construcţii în lipsa unui PUZ, deoarece este mai convenabil să plăteşti o amendă, oricât ar fi ea, decât să aştepţi pentru obţinerea PUZ după ce toate construcţiile din zona respectivă intră în legalitate. Din moment ce nu se iau măsuri mai serioase în această privinţă, nu cred că se va schimba ceva în următoarea perioadă”, a declarat Ioan Morar.

Care este soluţia ?

Consilierul local Dan Morar susţine că ar trebui să se aducă modificări la Unitatea Teritorială de Referinţă (UTR), care să vină în favoarea ambelor părţi, mai exact care să faciliteze intrarea în legalitate a construcţiilor ce prezintă neregularităţi şi să ofere şansa proprietarilor să îşi ridice construcţii legale.

„Din moment ce Primăria Cluj-Napoca nu este în măsură să aplice sancţiuni drastice, cum ar fi demolarea tuturor construcţiilor ilegale, măsură care ar curăţa oraşul de aceste probleme şi ar oferi posibilitatea viitoarelor construcţii să se ridice într-un mod legal, trebuie să căutăm alte soluţii urgent.

Din punctul meu de vedere, singura soluţie este să se creeze subdiviziuni a UTR-ului. Acest subiect s-a abordat de multe ori, doar că este foarte greu de realizat acest lucru, deoarece implică o documentaţie foarte complexă, având în vedere şirul de probleme urbanistice cu care se confruntă Clujul în momentul de faţă. Trebuie să reactualizăm documentaţia urbanistică deoarece ajungem ca situaţia să scape de sub control”, a mai spus consilierul PSD.

Cei doi cetăţeni vor ca municipalitatea să le ofere soluţii pentru ca aceştia să poată construi legal pe terenurile lor. Mulţi însă, aleg să îşi ridice case fără autorizaţie de construire. Se pare că în următoarea perioadă nu se vor rezolva aceste probleme, deoarece acest lucru implică o expertiză complexă şi mai ales o mobilizare din partea autorităţilor care trebuiau să ia demult măsuri pentru stoparea acestui fenomen ce afectează sute de cetăţeni.