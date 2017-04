Fabrica de alcool a scăpat de Bolfă şi soacra lui. Soţii Teban produc deja alcool etilic

Soţii Teban împreună cu Vanghele Dumitru au reuşit să o excludă din Ecoserv SRL, Bistriţa-Năsăud, pe soacra lui Petru Bofă, Ludovica Dumitru, la începutul lunii aprilie. Astfel că, aceştia continuă procedurile pentru a redeschide fabrica de alcool pusă pe butuci după incidentul din 2013,când zeci de oameni ce au consumat alcool contrafăcut au decedat.

Tribunalul Bistriţa le-a dat câştig de cauză

La începutul acestui ani, pentru firma Ecoserv s-a înregistrat o acţiune în instanţă la Tribunalul Bistriţa prin care se cerea excluderea asociatei Ludovica Dumitru, soacra lui Petru Bolfă. Gazeta de Bistriţa a continuat demersurile de identificare a ”foştilor parteneri” de afacere cu alcool ce vor acum să repună pe picioare fabrica. Puţini ştiau cine sunt ceilalţi doi indivizi ce rămân în conducerea SRL-ului pe care este trecută fabrica de alcool: Dana Teban şi Vanghele Dumitru.

„Am venit cu un prieten în Bistriţa şi am văzut fabrica. Iniţial nu am vrut sa vorbesc cu el. Am semna un act şi i-am spus că până nu îmi da 100.000 euro nu îi dau înapoi acţiunile. Eu plătisem la RTZ acei bani. M-am întâlnit cu el şi i-am spus că dacă îmi restituie suma îi dau 50% din firmă.

Când am vrut să schimb administratorul mai că nu a sărit să mă bată. Trebuia să respecte înţelegerea contractuală. Aşa că am lăsat-o pe soacra lui administrator. Însă au intervenit alte probleme, gazul era tăiat şi nu voiau să ne conecteze. Îi bătea pe angajaţii de la gaz şi lega câini de contoare. Când s-a întâmplat nenorocirea din 2013 eu nu îl cunoşteam pe el. Nu vorbisem niciodată cu el. Nu am făcut legătura şi din păcate am intrat în afaceri cu el. Când am aflat că au dispărut acei 20.000 litri am cerut să facem inventar. Nu m-am putut înţelege cu el până nu a venit poliţia. Acum am investit o grămada de bani şi încercăm să repunem pe picioare fabrica. Nu am întâlnit în viaţa mea un asemenea om ” declară pentru Gazeta de Bistriţa, Teban.

Pe data de 7 aprilie, magistraţii de la Tribunalul Bistriţa-Năsăud au admis cererea formulată de Dana Teban şi VangheleDumitru de excludere din Ecoserv a Ludovicăi Dumitru. Mai mult, înainte cu o lună, aceeaşi instanţă le-a dat câştig de cauză celor doi într-un alt dosar, în care Ludovica Dumitru încerca să anuleze hotărârea luată de Adunarea Generală a Asociaţilor.

„Admite cererea formulată de pârâtele EcoServ SRL şi Teban Dana precum şi de intervenientul Vanghele Dumitru de completare a sentinţei civile nr. 665/22.11.2016 pronunţată de Tribunalul Bistriţa-Năsăud-Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul nr. 1033/112/2016 şi pe cale de consecinţă : Obligă reclamanta Dumitru Ludovica să plătească pârâtei Ecoserv SRL suma de 2.000 lei cu titlu cheltuieli de judecată reprezentând onorariu de avocat în cuantumul arătat redus de către instanţă conform art. 451 alin. 2 din Noul Cod de procedură civilă” se arată în soluţia pe scurt.

Fabrica funcţionează, dar se loveşte de birocraţie

Soţul Danei Teban susţine că există o mulţime de piedici pe care le întâmpină în demersul său de a da drumul la producţia de alcool. Potrivit acestuia, la ora actuală fabrica produce doar alcool etilic şi, în ciuda faptului că are comenzi pentru export, nu poate să le onoreze din cauză că, după scandalul HexiPharma în România nu mai există un laborator atestat să dea aviz pentru producerea alcoolului din cereale.

„Fabrica funcţionează momentan. I-am dat drumul, dar din păcate în ţara asta te loveşti de tot felul de piedici. De când cu scandalul cu HexiPharma nu există un laborator autorizat în toată România.

În prezent producem alcool etilic, însă avem în plan să facem şi alcool sanitar. Am depus un dosar pentru a primi aviz de fabricare alcool sanitar însă există un deficit de personal pe această ramură care ar trebui să vin la noi să analizeze probe din producţie.

Din nefericire avem doar 20 de angajaţi, însă dorim să ne extindem şi să facem angajări în masă după ce reuşim să facem demersurile necesare pentru obţinerea de autorizaţii de producţie a altor tipuri de alcool.

Deja am comenzi din Spania, unde alcoolul produs din porumb se vinde la un preţ foarte mare, iar noi ne-am putea pune pe picioare dacă am onora acele comenzi. La ei birocraţia e mai simplă, şi la un moment dat le propusesem clienţilor să ia probe să le testeze pe teritoriul lor, însă trebuie să verificăm dacă rezultatele de la laboratoarele respective le putem omologa aici.

La nivel de Guvern am fost la minister să le cer explicaţii, am cerut informaţii despre laboratoarele din România de unde aş putea obţine avize. În schimb am primit răspunsuri evazive şi nimic concret. Nici măcar ordinul de ministru ce vizează producerea alcoolului nu este explicit” susţine Dan Teodor Teban.

Bolfă tot acasă

În altă ordine de idei, Petru Bolfă se află în continuare în arest la domiciliu el fiind inculpat în mai multe dosare aflate pe rolul instanţelor din Bistriţa, Cluj şi Bucureşti.

La Tribunalul Bistriţa-Năsăud, Bolfă este acuzat de spălare de bani, Dan Teodor Teban fiind parte vătămată. La Tribunalul Bucureşti, Bolfă, alături de EnizanMoh D FahiemIbrahim, Boşneag Aureliana şi Ala Hani Khalil Hassan, este acuzat de falsificarea sau substituirea de alimente sau alte produse, faptă încadrată în articolul 375 din Noul Cod Penal. Acest dosar face referire la incidentul nefericit din 2013, unde 30 de bihoreni şi-au pierdut viaţa după ce au consumat alcool pe a cărui etichetă scria că e medicinal, dar care de fapt avea 35% concentraţie de alcool metilic.

La Curtea de Apel Cluj, Bolfă contestă procedurile din dosarul de insolvenţă al celeilalte firme deţinută : Pet& Ady Trading, cât şi măsurile preventive date în dosarul de la Bucureşti.

Reamintim că alcoolul depistat ca fiind otrava ce a făcut zeci de victime la Bihor purta numele de Alcofarm şi era produs de Pet& Adi Trading SRL, Bistriţa-Năsăud.

„S-a stabilit că Alcofarm era produs în fabrica de alcool SC Pet&Ady Trading SRL din Năsăud, care era deţinută de Petru Bolfă şi avea o concentraţie de alcool metilic de 60.000. Produsul ucigaş a fost comercializat în trei depozite care au distribuit peste 2.500 de flacoane în Bihor. Cazul a fost preluat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti. Aceştia au descoperit că iordanianul EnizanMoh’dFahiemIbrahim, partener de afaceri cu Bolfă, distribuise prin firma sa 66.126 de flacoane, de 0,5 litri, cu spirt sanitar Alcofarm. Deşi avea în componenţă alcool metilic, Ibrahim a scris pe etichetă că spirtul conţinea o concentraţie de alcool etilic de 35%” se arăta atunci.

Falimentul cu noroc

De altfel, SC Pet&Ady Trading SRL a intrat oficial în insolvenţă în 2011. Procedura fusese demarată în 2007. Firma lui Bolfă avea în mai 2009 datorii de 850.000 de lei către: BRD, SC Fiatech SRL, SC Garant Service SRL, SC Euromotors SRL Baia Mare, BT Leasing Transilvania IFN SA Cluj Napoca, Primăria Năsăud şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud. În 2012 a fost declarat falimentul, iar firma a intrat în lichidare. Acest lucru i-a dat posibilitatea lui Bolfă să nu îşi piardă afacerea, fiindcă a recurs la un mic truc. Şi-a vândut afacerea unei alte firme – SC Ecoserv SRL – care, culmea, are ca asociat unic şi administrator taman pe Ludovica Dumitru, soacra lui. Cele două firme au obiect de activitate principal „fabricarea altor produse chimice organice de bază”, produse printre care se regăsesc şi cele care au la bază ca materie primă alcoolul etilic.

De la aceştia EcoServ are de recuperat sume de bani, înscriindu-se la masa credală.