EXCLUSIV: Incident grav la Spitalul Județean! Un agent BGS i-a spart nasul unui bărbat, chiar sub ochii polițiștilor

Un incident grav a avut loc vineri seara la Spitalul Județean de Urgență Bistrița, unde un bărbat care se afla la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) cu un prieten a primit doi pumni de la un agent BGS chemat de o asistentă să-l „calmeze”. Incredibila scenă s-ar fi produs chiar sub ochii unor agenți de la Rutieră, care nu ar fi reacționat.

Incidentul s-a produs vineri seara, la Spitalul Județean de Urgență Bistrița. N.B. se afla la Unitatea de Primiri Urgențe cu un prieten, căruia i-a căzut un lemn pe mână în timp ce ajuta la o construcție din Poiana Ilvei. Acesta a ajuns la urgență cu dureri destul de mari și a fost pus să aștepte câteva ore bune.

„Când am ajuns acolo prietenul meu, care mă ajuta la construcția unei cabane în Poiana Ilvei, era deja galben de durere. Are un deget rupt și mâna zdrobită. Asistenta care l-a preluat ne-a spus că trebuie să aștepte 3 ore pentru că aparatul pentru raze trebuie să se „odihnească” și nu funcționează cum trebuie. Atunci mi-am ieșit din minți, pentru că omul ăsta avea dureri și nu a primit nici măcar un calmant. Nu am jignit asistenta, dar ea mi-a spus: „Cine ești tu să-mi spui ce să fac?” și a chemat BGS-ul, cu care are contract spitalul”, povesește N.B.

Bărbatul spune că la fața locului au apărut doi agenți BGS, iar unul l-a prins de mână, lăsându-i semna. Acesta s-a smucit pentru a-și elibera mâna, moment în care agentul i-ar fi aplicat un pumn în zona feței, spărgându-i nasul.

Totul s-a întâmplat la intrarea de la UPU, în zona dedicată opririi ambulanțelor. Mai mult, la întreaga scenă ar fi asistat și doi agenți de la Rutieră, care nu ar fi reacționat în niciun fel.

După ce a fost lovit cu pumnul în față de unul dintre agenți, bărbatul a fost îndepărtat de UPU, i s-a aplicat un jet de spray paralizant și încă un pumn în zona coastelor.

„Mi-a dat un pumn în nas, după care mi-a pulverizat cu spray-ul în ochi. În curte am mai primit un pumn în zona coastelor. Am primit îngrijiri medicale de la soție, care e asistentă. Nu pot să respir deloc”, mai spune bărbatul.

Bărbatul nu ar fi fost lăsat să se întoarcă la UPU pentru îngrijiri medicale. Acesta este hotărât să își scoată un certificat medico-legal și să depună plângere împotriva agenților care l-ar fi agresat chiar la spital.

Andreea Moldovan