Elevii din Șanț au primit cornuri mucegăite! Cine sunt firmele implicate

Nici nu a început bine anul școlar și deja se înregistrează probleme în ceea ce privește calitatea cornurilor primite de elevi. Unul dintre elevii de la Școala Generală „Enea Grapini” din comuna Șanț a primit, marți, un corn plin de mucegai, deși pe ambalaj termenul de valabilitate era până pe 19 septembrie.

Pentru contractul de distribuție al produselor de panificație – cornuri și biscuiți – care ajung în școlile din Bistrița-Năsăud, Consiliul Județean va plăti în final 3,6 milioane lei, fără TVA, pentru cei trei ani școlari cuprinși în perioada septembrie 2018 – iunie 2021. Firma care a câștigat acest contract – SC Achiziţie şi Dezvoltare SRL din Voluntari – are obligația să distribuie produsele de panificație în toate școlile generale și grădinițe din județ.

Marți, unul dintre elevii de la Școala Generală „Enea Grapini” a primit două cornuri pentru a-și potoli foamea, însă a constatat cu surprindere că unul dintre acestea era mucegăit. Culmea, ambalajul în care se afla cornul, era intact, iar termenul de expirare a produsului, 19 septembrie, adică azi. Copilul a mâncat cornul care era comestibil, iar pe cel plin de mucegai l-a dus acasă. Seara, când părinții au ajuns de la muncă acasă, l-a arătat acestora. Aceștia sunt deciși să ia legătura cu conducerea școlii și să expună situația.

Contactat de Gazeta de Bistrița, Daniel Sasu – directorul Școlii Generale „Enea Grapini” din comuna Șanț a declarat că nu i-a fost adusă la cunoștință o astfel de situație, dar că va cerceta.

„Cornuri mucegăite? Au venit proaspete. Nu știu… Nu am aflat nimic despre asta, dar voi cerceta ce s-a întâmplat„, a spus directorul Sasu.

Potrivit acestuia, cornurile sunt furnizate de aproximativ două ori pe săptămână, iar până acum nu s-au înregistrat probleme. Daniel Sasu a mai precizat că atunci când va avea elemente concrete despre această situație, va sesiza Consiliul Județean pentru mai multe verificări.

Produs, marca Succes Nic Com SRL

Conform datelor inscripționate pe ambalaj, cornurile primite de elevii școlii din comuna Șanț sunt produse de Succes Nic Com SRL din Voluntari, județul Ilfov. Se pare că distribuitorul – Achiziție și Dezvoltare SRL și Succes Nic Com au o colaborare foarte veche, dar la fel sunt și problemele. Ambele au fost înființate în Târgu Jiu, județul Gorj, Succes Nic Com în 1993, iar Achiziție și Dezvoltare în 1994. Prima și-a mutat sediul în Voluntari – Ilfov în 2013, iar cea de a doua în 2016. Succes Nic Com SRL aparține omului de afaceri gorjean Nicolae Sarcină, iar Achiziție și Dezvoltare, Cameliei Priescu.

Achiziție și Dezvoltare SRL se pare că este controlată tot de Nicolae Sarcină, mai ales că printre primii asociați ai acestei firme figurează chiar fratele acestuia, Mihai, dar și Loredana Rădulea, care acum figurează ca administrator.

Succes Nic Com SRL a câștigat în 2012, contractul pentru distribuția cornurilor în școlile din Bistrița-Năsăud, iar la momentul derulării licitației firma gorjeană a fost contestată de alți doi ofertanți, ambii bistrițeni – SC Gama SRL si SC Auto Valmar SRL. Contestatarii susțineau pe atunci că prețul oferit de Succes Nic Com este nejustificat de mic. În final, rezultatul licitației a rămas neschimbat.

Din 2014 încoace, firma lui Nicolae Sarcină a înregistrat pierderi uriașe, dar și datorii care în 2017 au ajuns la peste 226 de milioane lei.

Cu privire la calitatea cornurilor distribuite în școli, cele două firme au mai fost implicate în scandaluri. Potrivit Turnul Sfatului, Achiziție și Dezvoltare SRL a câștigat în 2015 contractul pentru distribuția produselor de panificație, dar și a celor lactate în județul Sibiu. Chiar la începutul anului școlar 2015-2016, copiii sibieni au primit lapte stricat și cornuri mucegăite, acestea in urmă fiind produse de Succes Nic Com.

„Zeci de părinți revoltați au depus reclamații la diferite autorități județene – la Consiliul Județean, la Oficiul pentru Protecția Consumatorului și la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Abia când riscul de îmbolnăvire a celor mici a devenit iminent, au ieșit la iveală detaliile contractului de 7 milioane de lei”, a scris sursa citată în septembrie 2015.

Conform aceleiași surse, Succes Nic Com SRL a intrat în insolvență după ce, în noiembrie 2014, procurorii DIICOT au deschis un dosar penal pe numele lui Nicolae Sarcină, pentru evaziune fiscală și spălare de bani, în valoare de 7 milioane de euro.

Și în 2012, elevii din Sibiu au primit cornuri mucegăite, dar și cu urme de mușcături de șoareci, conform Turnul Sfatului. În anul respectiv, contractul a fost câștigat de GTPD SA, firmă controlată tot de Nicolae Sarcină.