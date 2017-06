Elena Udrea audiata azi la Parchetul General: ” o înregistrare cu procurori dar și cu polițiști într-un dosar care mă vizează”

Scandalul ÎNREGISTRĂRILOR din interiorul DNA ia amploare. Elena Udrea a fost audiată azi la Parchetul General de procurori de la Secția de Urmărire Penală și Criminalistică în urma plângerii depuse pe 18 mai împotriva lui Marius Bulancea, șeful Secției a II_a din DNA, Ana Dana, procurorul de caz al Elenei Udrea și Gheorghe Popovici, fostul șef al Secției I din DNA.

Potrivit informațiilor noastre Elena Udrea a fost audiată peste jumătate de oră și a predat unui tehnician criminalist în prezența procurorului de caz telefonul care conține înregistrarea primită de o prietenă a fostului ministru pe o rețea de socializare. Înregistrarea conținea o parte dintr-o înregistrare din interiorul DNA, iar persoana indica faptul că ar deține mai multe înregistrări din interiorul DNA central.

Înițial… împreună cu plângerea Elena Udrea depusese ca probe telefonul femeii care a contactat-o pe Udrea, imaginile de pe camerele de supraveghere de la Stejarii, mesajele femeii cu Lia Stanca și înregistrări mostră cu procurorii DNA.

”E un demers foarte serios. Plângerea e un demers important. Ofițerii se implică în influențarea anchetelor. E foarte credibil ce mi s-a întâmplat zilele trecute. Un domn mi-a transmis, printr-un intermediar apropiat, date și dovezi că ar deține o înregistrare cu procurori , dar și cu ei și polițiști într-un dosar care mă vizează și e la DNA. Conform înregistrării, a fost determinat un martor să susțină împotriva mea. Am dat probe și cred că ancheta va putea duce la aflarea adevărului în situația aceasta. O parte din înregistrare a fost transmisă la Parchet. Persoanele invocate sunt reale, situația e reală. E dosarul referitor la finanțarea campaniei din 2009. (…) Eu nu pot să fac anchetă paralelă. Sunt un simplu cetățean. Am apelat la Parchetul General și am indicat mijlocele de probă pentru situație pe care o invoc și cred că ancheta va putea duce la aflarea devărului în situația aceasta”, a spus atunci Elena Udrea.