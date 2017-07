Edilii Bistriţei, la raport cu averile! Inadvertenţe în documentele primarului Creţu!

Până pe data de 15 iunie, toţi angajaţii statului, inclusiv aleşii locali au fost nevoiţi să îşi depună, conform legilor în vigoare, declaraţiile de avere. În acest număr ne vom axa pe declaraţiile completate anul acesta de cei trei capi ai Primăriei Bistriţa: primarul Ovidiu Creţu şi cei doi viceprimari Cristian Niculaie şi Gelu Muthi.

Parcurgând documentul completat de gospodarul şef al urbei bistriţene, adică de Ovidiu Creţu, şi făcând o comparaţie cu cele completate în anii anteriori, Gazeta de Bistriţa a descoperit inadvertenţe în declaraţiile acestuia.

Terenurile lui Creţu, precum elasticul

În documentul pe care l-a completat în 2014, Ovidiu Creţu arăta în document că deţine, împreună cu soţia sa, în total 6 (şase) terenuri. Ulterior, numărul acestora a mai scăzut, dar nu fiindcă le-ar fi vândut, ci pentru că le-a calculat la comun, din asta noi deducând faptul că erau suprafeţe vecine. Numai că aşa însumate, dă cu virgula la aritmetică.

Este vorba despre suprafeţele pe care edilul bistriţean le deţine în perimetrul municipiului Bistriţa. Astfel, Ovidiu Creţu scria în 2014 că deţine pe raza municipiului trei suprafeţe de teren intravilan: una de 1.350 m.p., una de 959 m.p., ambele dobândite în anul 1997, şi una de 4.500 m.p, pe care a cumpărat-o în 2001. Adunate toate la un loc, rezultă o suprafaţă totală de 6.809 m.p.

Un an mai târziu, în 2015, în declaraţia de avere sunt menţionate doar două suprafeţe de teren intravilan: una de 3.840 m.p, achiziţionată în 1997, şi una de 3.500 m.p, achiziţionată în 2001. Cu privire la terenul pe care l-a cumpărat în 1997, oricum am suci-o ceea ce a declarat în anul 2015, nu puşcă cu cele două suprafeţe declarate un an mai devreme, însumate, fiindcă adunând 1.350 mp. cu 959 m.p. rezultă o suprafaţă de 2.309 m.p., nicidecum una de 3.840 m.p. Probleme sunt, după cum se poate observa cu ochiul liber şi fără alte calcule aritmetice, şi cu privire la terenul pe care Ovidiu Creţu declară că l-a achiziţionat în 2001, fiindcă acesta a devenit mai mic cu 1.000 m.p., iar primarul nu a făcut nici menţiune că ar fi vândut vreo bucată de pământ. Dacă le adunăm din nou, în 2015, rezultă ca primarul Ovidiu Creţu era stăpânul a 7.340 m.p. de teren în Bistriţa, cu 531 m.p. mai mult decât în anul anterior.

Mergând mai departe la declaraţia de avere completată în 2016, Ovidiu Creţu menţionează în document că în Bistriţa deţine din 1997 o suprafaţă de teren 3.840 mp., iar din anul 2001 – 3.150 m.p., această din urmă suprafaţă nemaiconcordând cu ceea ce a scris un an mai devreme, adică 3.500 m.p. Per total, anul trecut suprafaţa deţinută în Bistriţa de primarul Creţu era de 6.990 m.p, mai mică cu 350 m.p., faţă de ce declara în 2015.

De asemenea, acesta a mai precizat în declaraţiile completate între anii 2014 – 2016 două suprafeţe de teren, de 670 m.p., respectiv 381 m.p., pe care soţia sa Ligia Creţu le-a moştenit la Bistriţa-Bîrgăului, mai precis la Colibiţa. Aceste terenuri au dispărut în declaraţia de anul acesta, Ovidiu Creţu menţionând vânzarea lor (1.061 m.p.) în 2016, contra unei sume de 50.000 de euro, adică 4.762 euro/ar.

În toate declaraţiile completate din 2014 încoace, edilul bistriţean scrie că deţine 45.000 m.p. de teren agricol în Vermeş, dar şi casa de 461 mp. construită în 2005.

S-a împrumutat de la CEC

În documentul completat anul acesta, pe lângă vânzarea terenurilor de la Colibiţa, primarul Creţu mai are o menţiune deosebit de interesantă, şi anume faptul că în 2016 a împrumutat de la CEC Bank suma de 10.000 de euro, credit pe care trebuie să îl restituie până în anul 2021.

Salarii şi… contracte

Din postura de primar al municipiului Bistriţa, Ovidiu Creţu a încasat 51.276 lei net (4.273 lei/lună) în anul financiar 2016, în timp ce soţia sa Ligia a obţinut în calitate de medic de familie şi medicina muncii 111.300 lei, în medie 9.275 lei lunar. Tot doamna Creţu a mai încasat în 2016 venituri din activităţi agricole în sumă de 8.783 lei.

Lucruri interesante aflăm şi din declaraţia de interese completată anul acesta de primarul Ovidiu Creţu. Astfel, în 2016, soţia sa Ligia este la fel de bine înfiptă ca şi în anii anteriori în ceea ce priveşte contractele pe care le-a obţinut ca şi medic specialist pe medicina muncii, de la instituţiile statului din Bistriţa, numărul acestora fiind de 21. De pe urma acestora, Ligia Creţu a încasat 80.277 lei. Cei mai mulţi bani i-a obţinut, ca în fiecare an de altfel, de la DGASPC BN, valoarea contractului din 2016 ridicându-se la 26.586 lei. Pe locul al doilea este cel obţinut de la Aquabis SA, de unde Ligia Creţu a obţinut un contract în valoare de 22.900 lei.

În 2012, Ligia Creţu a încheiat 22 de contracte pe medicina muncii cu instituţii publice din care 18 au fost instituţii de învăţământ. Valoarea totală a contractelor încheiate în 2012 a fost de exact 76.318 lei.

În 2013, Ligia Creţu a încheiat tot 27 de contracte cu instituţiile publice din municipiu şi din judeţ, valoarea totală fiind de 96.276 lei. Din numărul total al contractelor 18 sunt încheiate cu instituţii şcolare, din care doar două sunt din afara municipiului Bistriţa.

De asemenea, în 2014, soţia lui Ovidiu Creţu a avut beneficii totale de pe urma cabinetului de medicină de familie şi medicina muncii în valoare totală de 128.312 lei, numărul contractelor fiind tot 27.

În 2015, numărul contractelor a fost unul similar, însă sumele încasate sunt greu de cuantificat, având în vedere că în document este menţionat doar tariful perceput per persoană nu şi valoarea totală a contractului. Excepţie face contractul încheiat cu SC Aquabis SA, care s-a ridicat la 22.800 lei.

Primar şi acţionar

Conform declaraţiei de interese, Ovidiu Creţu deţine 12.190 de acţiuni la SC Comelf SA, în valoare de 12.290 lei, şi 23.635 acţiuni la SSIF Broker SA Cluj Napoca, în valoare de 5.908 lei. De pe urma acestora, se pare că edilul bistriţean nu a încasat anul trecut dividende.

Vicele Niculaie, nu epatează cu averea

Viceprimarul Cristian Niculae deţine împreună cu soţia sa un teren de 1.000 m.p., achiziţionat în 2005, din acelaşi an datând şi o casă de aproape 238 m.p. De asemenea, soţii Niculaie deţin şi un apartament de 45 m.p. Toate aceste imobile sunt situate în municipiul Bistriţa.

În 2016, viceprimarul Cristian Niculaie a avut venituri totale în valoare de 33.940 lei, din care 10.331 lei au provenit de la Garda de Mediu, al cărui şef a fost până la finele lunii aprilie, deci a încasat lunar circa 2.580 lei. Restul sumei, adică 23.609 lei, au fost încasaţi de la Primăria Bistriţa, începând cu jumătatea lunii iunie, după ce a fost ales viceprimar.

Soţia sa Loredana a obţinut în 2016 venituri în cuantum de 10.734 lei, din postura de administrator şi asociat unic al SC Constant Com SRL.

Vicele Muthi e şi el în linii normale

Cel de-al doilea viceprimar, Gelu Muthi, declară în documentul completat anul trecut un teren intravilan de 20 de ari, în Budacul de Sus, care însă figurează pe Someşan Dan şi Morar Lucian. În Bistriţa, Gelu Muthi deţine, împreună cu soţia sa Camelia, o casă de locuit de 200 m.p., care este încă în construcţie, dar şi un apartament de 48 m.p., dobândit în 1996.

În declaraţia de avere a viceprimarului Muthi sunt menţionate şi trei autoturisme: două Dacia Logan, una fabricată în 2011, cealaltă în 2016 şi un Volkswagen Caddy, cu an de fabricaţie 2011.

Potrivit documentului citat, Gelu Muthi a contractat în iulie 2007 un credit în valoare de 25.186 euro, pe care trebuie să îl achite până în 2038.

Anul trecut, Gelu Muthi a avut venituri totale în valoare de 40.370 lei, din care 8.040 lei în calitate de director de zonă al SC TGIE Oradea, al cărei angajat a fost până să fie ales în funcţia de viceprimar. De la Primăria Bistriţa a încasat din postura de viceprimar 23.609 lei, 2.022 lei ca şi consilier local, iar 6.699 lei ca şi membru în Consiliul de Administraţie al SC Aquabis SA.

Soţia sa figurează în document cu un salariu de 11.163 lei, ca angajat şi administrator al SC Grand Cora SRL, la care se adaugă alţi 200.000 lei din „activităţi independente”, prestate ca administrator, tot la SC Grand Cora SRL.

Gelu Muthi este acţionar cu 3,33% din acţiuni la SC Grand Cora SRL, restul acţiunilor fiind deţinute de soţia sa, care aşa cum am precizat mai sus este şi administratorul firmei. Prin SC Grand Cora SRL, soţii Muthi au obţinut anul trecut, un contract de la ANAEF Cluj, în valoare de 8.000 lei, pentru evaluarea unor imobile.