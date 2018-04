Ecologist din Dej: „Mor cu zile. Vecinul taie salcâmii din lizieră iar dacă mă opun capăt bătaie şi înjurături”!

Dl. Martin Mitică Gruia este un pensionar în vârstă de 66 de ani din Dej, fost timp de 40 de ani şef al secţiei sculărie la Fabrica de Mobilă din localitate. Acesta, îngrijorat că terenul din zonă o ia la vale – având şi mandat de la Primărie şi Agenţia de Mediu – a plantat 50 de salcâmi care au devenit între timp o adevărată pădurice. Însă bătrâneţile sale sunt tulburate în utima perioadă de către un vecin care îi taie salcâmii, aruncă gunoi pe spaţiul pe care l-a îngrijit, timp de 15 ani – totul culminând cu o bătaie pe care a încasat-o de la acesta pe 11 aprilie.

Dl. Mitică este un personaj simpatic, îndrăgostit de natură şi îmbrăcat numai în verde, ca un ecologist ce se respectă… Luni, 16 aprilie, acesta se afla pe coridoarele I.M.L.Cluj, împreună cu soţia lui, pentru a-şi scoate certificat medico-legal după o bătaie încasată zilele trecute de la un vecin mult mai tânăr. Povesteşte bărbatul, cu o mină tristă: „Locuiesc pe strada Valea Codorului nr. 58, pe lângă Biserica Evreiască şi sunt vecin şi cu dl. primar al municipiului, Morar Costan. De cincisprezece ani am autorizaţie de la primărie şi de la mediu să îngrijesc o lizieră de salcâmi, plantată de mine întrucât acolo au existat alunecări de teren. Am îngrijit şi curăţat salcâmii în toată această perioadă – iar acum aceştia sunt frumoşi şi falnici ca brazii. Însă necazul cel mare este că vecinul meu, Alexandru, a intrat cu forţa în lizieră şi a tăiat vreo douăzeci de salcâmi, aruncând totodată gunoaie, fier vechi şi moloz acolo, ca să distrugă locul, inclusiv substanţe toxice la rădăcina copacilor ca să se usuce. Poliţia şi Garda de Mediu l-au tot atenţionat – degeaba însă – după cum am făcut-o şi eu. Şi în anul 2009 m-a atacat în curte şi m-a tot hărţuit şi scuipat, fapte pentru care la un moment dat s-a întocmit dosar penal. Însă mi-am retras plângerea doar pentru simplul motiv că mi-a fost milă de el”. Arată mai departe că a ajuns – doar ca să salveze salcâmii şi „sănătatea” locului – să facă gesturi aparent paradoxale, şi anume să încerce să ridice în jurul lor un gard de beton, cu sârmă ghimpată. Mărturiseşte acesta: „Am angajat pe banii mei nişte muncitori, care s-au apucat de lucru. Însă, pe 11 aprilie a apărut Alexandru, cu ameninţări către aceştia că le dă în cap cu o bâtă, astfel că respectivii s-au retras, de teamă să nu o încaseze. Apoi, după plecarea lor au început ameninţările la adresa mea – dublate de cele ale soţiei. Eu i-am spus să dispară de-acolo, fiindcă sunt împuternicit de Primărie, cu o decizie scrisă şi ştampilată pentru plantarea, creşterea şi îngrijirea lizierei. Eram cătrănit tare fiindcă mi-a tăiat salcâmii, de aceea am fost mai virulent din punct de vedere verbal. Ca urmare, acesta m-a lovit în ficat şi m-a trântit de împrejmuirea de fier, începută – iar soţia lui m-a scuipat în faţă şi m-a blestemat. Totul, de faţă cu muncitorii care nu apucaseră să plece astfel că aceştia au asistat, şocaţi, la incident”. În continuare, dl. Mitică s-a prezentat la sediul Poliţiei comunitare care a trimis apoi doi reprezentanţi ai săi la faţa locului iar aceştia l-au sfătuit să se prezinte de urgenţă la I.M.L. Cluj şi să-şi scoată certificat medico-legal. Curând medicul de gardă îl pofteşte pe dl. Mitică în cabinetul de consultaţii, iar acesta se întoarce, după câteva minute, cu un certificat în care i-au fost recomandate între două şi trei zile de îngrijiri medicale, dar şi cu o îndârjire neobişnuită întipărită pe figură. „Acum nu-l mai iert, ca în 2009 şi merg până la capăt. Plus că am şi peste doi ari de teren lăsaţi în proprietatatea acestui vecin, căruia o să-i cer să mi le retrocedeze, chiar dacă are şi o fundaţie construită deja în partea de sus a terenului, introdusă cu bună ştiinţă pe proprietatea mea, ceea ce se numeşte tulburare de posesie”, perorează acesta. Se loveşte de frunte ca şi cum şi-ar fi amintit un lucru important şi îşi scoate, luminat, dintr-un buzunar interior al hainei, o scrisoare esenţială pentru susţinerea tezei sale: adeverinţa emisă de Primărie şi Serviciul de Mediu care interzice tăierea salcâmilor şi îi permite să îi protejeze. Mi-o citeşte, sacadat: „Către Martin Mitică Gruia. Vă comunicăm acordul nostru privind protejarea plantaţiei de salcâmi aflată în apropierea proprietăţii dvs., cu menţiunea că este interzisă tăierea oricărei specii de arbori, indiferent de motiv, fără contactarea şi aprobarea Compartimentului Mediu din cadrul Primăriei Dej”. Apoi, mulţumit că a ilustrat la perfecţie cauza suferinţelor sale, dl. Mitică mă salută respectuos luându-şi de braţ soţia, şi părăseşte, cu un aer de martir, sediul instituţiei medicale clujene.

Primarul muncipiului Dej, Costan Morar: „Am tot încercat să-i împac”!

Punctul de vedere al primarului municipiului, vecin cu protagoniştii evenimentului: „E o zonă aparţinând Primăriei muncipiului şi dl. Mitică s-a ocupat de ea, a întreţinut-o exemplar. E un om extraordinar şi de bună credinţă. Nu ştiu care a fost problema, eu sunt un om de echilibru şi am tot încercat să-i împac pe cei doi, dar, vedeţi, fiecare dintre ei trebuia să se poziţioneze în aşa fel încât să nu se ajungă la conflict. Şi vecinul lui e mai tânăr, căruia-i place să aibă întâietate, asta după ce ani la rândul cei doi au fost foarte apropiaţi. A fost o dispută pentru un drum de acces şi eu am tot mediat conflictul lor – însă nu pot răspunde de reacţiile fiecăruia. Ar fi trebuit ca vecinul mai tânăr să-l respecte pe Mitică, fiindcă omul a fost şi operat, având necazuri de natură medicală. Din păcate, după cele întâmplate recent numai legea le mai poate rezolva problema, şi asta se va întâmpla probabil în instanţă. Ca primar am intervenit între ei, a fost linişte o perioadă dar problema a reapărut, dintr-o dată, într-o formă pe care n-am cunoscut-o, astfel că n-am mai putut interveni. Eu şi acum mă ofer să-i împac, o să văd dacă se mai poate face acest lucru şi săptămâna aceasta trec pe la ei. Când am trecut mai des pe acolo a fost bine – însă cum i-am scăpat din atenţie s-a şi produs regretabilul incident”!

Sorin Grecu