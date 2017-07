Echipamentul de protectie, un strict indispensabil pentru medii de lucru sigure

Faptul ca tehnologiile din mai toate mediile de activitatea avanseaza intr-un rimt destul de alert nu mai reprezinta o noutate pentru niciun administrator de companie. Masinile si dispozitivele de lucru devin din ce in ce mai sigure si mai usor de utilizat, insa acest lucru nu este suficient pentru a putea inlocui intr-un fel sau altul utilitatea unui echipament de protectie. Echipamentul de protectie se utilizeaza in intreaga lume de foarte multa vreme avand in vedere ca reprezinta unica metoda prin care putem asigura angajatilor nostri medii de lucru sigure. Nerespectarea acestor regulilor de siguranta impuse de catre codul muncii ne poate costa foarte scump, avand in vedere ca de cele mai multe ori este pusa in joc sanatatea noastra sau chiar viata.

Purtarea echipamentului de protectie in mediile industriale in care riscul de accidentare este ridcat reprezinta o obligatie avand in vedere ca el ne poate salva viata atunci cand anumite lucruri scapa de sub control. Astfel de echipamente de protectie, pe care le putem achizitiona si din cadrul magazinului Totaltools.ro, trebuie sa respecte o serie de criterii pentru a putea fi utilizat in cadrul unui mediu industrial cu risc crescut de accidentari. Iata insa cateva motive pentru care este obligatoriu sa purtam sau sa asiguram angajatilor nostri echipamente de protectie atunci cand activam intr-un mediu industrial unde sunt prezente anumite grade de risc.

Echipamentul de protectie, un strict indispensabil.

Utilizarea echipamentului de protectie este necesar intr-o serie de companii industriale, indiferent de gradul de risc, insa este mai mult decat evident faptul ca echipamentul de protectie va fi mult mai complex in situatia in care vorbim despre medii industriale cu risc de accidentari mai mari. Desi multi muncitori au tendinta de a nu putra echipamentul de protectie sau cateva componente ale acestuia, au fost numeroase situatii in care nepurtarea unei parti din echipament a dus la intamplarea unor tragedii. In alta ordine de idei, puratrea completa a echipamentului reprezinta o obligatie pe care o avem atunci cand tinem la siguranta noastra.

Ce trebuie sa contina un echipament de protectie complet?

Fiecare mediu de activitate industrial in parte are diferite grade de risc, astfel ca nu putem vorbi despre un echipament de protectie standard, ci mai degraba acesta este individualizat in functie de mediul de lucru. Cu alte cuvinte, in timp ce pentru unele medii de lucru sunt absolut esentiale castile de protectie, pentru alte medii vor fi necesare doar manusile. Un echipament de protectie complet trebuie sa includa urmatoarele lucruri: protectia capului, protectia picioarelor, protectia ochilor si a fetei, dar si protectia corpului. Fiecare dintre aceste zone trebuie protejate cat mai bine pentru a putea vorbi despre un mediu de lucru cat mai sigur, chiar daca nu fiecare dintre acestea sunt absolut obligatorii in anumite medii de lucru, unde nu toate tipurile de risc sunt prezente.

Echipamentul de protectie joaca un rol fundamental in ceea ce priveste asigurarea unor medii de lucru sigure atat pentru angajati cat si pentru angajatori in orice moment.