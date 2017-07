După ce s-a ales cu plângeri penale pentru corupţie, Petru Şerban, primarul de Uriu, se răzbună pe vechii contracandidaţi de la locale cu securea

Petru Şerban, primarul comunei Uriu, a scos securea la foştii săi contracandidaţi de la locale, la propriu. Acesta a încercat să evacueze un bar deţinut de fostul candidat ALDE, pentru că localul nu avea autorizaţie de construire. Culmea, barul cu pricina e tolerat de mai bine de două decenii. Ce l-a determinat pe primar să reacţioneze tocmai acum?

Săptămâna ce tocmai a trecut, primarul comunei Uriu a atras atenţia întregii ţări, după ce făcea pe executorul silit şi încerca o evacuare forţată, chiar în comuna pe care o conduce. Totul s-a întâmplat în data de 26 iunie, în zorii zilei. Primarul Petru Şerban, alături de viceprimar, dar şi de mai mulţi angajaţi ai primăriei se deplasau la barul din localitate, în încercarea de a-l evacua.

În interior, la acea oră se afla doar barmaniţa, care s-a baricadat în bar şi şi-a chemat patroana pentru a interveni. Cecilia Tarniţă a sosit la faţa locului, cu copilul mic în braţe, şi a încercat să se opună.

Iniţial nu a permis accesul în local, plasându-se în uşa acestuia. Văzând că nu pot s-o urnească pe femeie din uşă, primarul a luat securea şi a început să spargă geamurile barului. Ulterior, primarul, viceprimarul şi ceilalţi angajaţi ai primăriei au reuşit să intre şi să scoată bunurile din interior pe geam.

Se pare că marfa, aparatura, vesela şi mobilierul au fost duse la căminul cultural. Deşi primarul Petru Şerban voia nu doar să evacueze localul, ci să îl demoleze cu totul, planul nu s-a dus la bun sfârşit, angajaţii primăriei oprindu-se la evacuare. Asta doar temporar, fiindcă după vreo două zile de la primul „atac”, Petru Şerban şi-a trimis din nou oamenii şi utilajele care au intrat iar în construcţie. Mai mult decât atât, intervenţia a fost făcută fără să fie întrerupt curentul electric, potrivit lui Adrian Tarniţă, soţul proprietarei localului.

„Cu curentul legat, aşa s-a demolat ieri (n. r. – 28 iunie). O lovitură cu buldo şi au fugit. Astăzi (n. r. – 29 iunie), la fel. O altă lovitură şi au fugit. Oare dacă se prăbuşeşte si se curentează cineva sau se prăbuşeşte când trece un trecător cine este responsabil?”, a declarat pentru gazeta de Bistriţa, Adrian Tarniţă.

Ce se află în spatele acestei poveşti?

Primarul s-a transformat în executor în baza unei hotărâri de consiliu local, care a fost aprobată la începutul acesui an. Proiectul de hotărâre presupune demolarea tuturor construcţiilor de pe teritoriul comunei, care nu au autorizaţie de construire.

Culmea, doar trei „construcţii” sunt în această situaţie: două garduri şi barul cu pricina. Un gard a fost demolat deja, iar proprietarii barului ar fi fost şi ei înştiinţaţi încă din luna mai a anului curent că au termen până la data de 1 iunie să-şi demoleze singuri clădirea.

Doar că înştiinţarea cu pricina se pare că n-ar fi ajuns la actualii proprietari, ci la foştii proprietari. Primarul spunea că el a trimis documentul la cine ştia că deţine barul şi că habar n-avea că s-a schimbat proprietarul, asta deşi el a fost cel care le-a emis oamenilor o autorizaţie de funcţionare, fără a le cere şi o autorizaţie de construcţie.

Mai mult, Petru Şerban susţine că a discutat cu presupusa proprietară a barului, care vânduse afacerea de ceva vreme, care nu doar că a luat la cunoştinţă înştiinţarea de demolare, ci l-ar fi asigurat pe primar că va demola singură construcţia. Actualii proprietari însă nu ştiau despre această înştiinţare.

Barul funcţionează de mai bine de două decenii cu autorizaţie de funcţionare, însă fără autorizaţie de construire. Localul este a unei persoane fizice, în timp ce terenul de sub construcţie aparţine primăriei, fiind concesionat în urmă cu mulţi ani unei persoane fizice.

„Este o hotărâre de Consiliu Local, prin care toate construcţiile de pe domeniul public şi privat, fără autorizaţie de construcţie, să fie demolate. Barul acela este una dintre aceste construcţii. Am spart uşa, da, am spart-o. N-am spart-o să facem jaf, ci am spart-o să punem în aplicare legea”, declară primarul Petru Şerban.

Legea le permite autorităţilor locale să emită autorizaţii de demolare şi chiar să demoleze fără un executor. Cu toate acestea, proprietarul barului l-a acţionat în judecată pe primar, cerând anularea acestei autorizaţii, pe care el a emis-o şi tot el a vrut s-o pună în practică.

Primarul spune că a luat această măsură tocmai acum, pentru că acum a găsit o sursă de finanţare pentru înfiinţarea pe terenul pe care funcţionează barul unei pieţe agro-alimentare, pentru comercianţii care îşi vând fructele şi legumele pe marginea drumului.

Proprietarul barului, contracandidatul primarului

Proprietarii barului sunt soţii Tarniţă, care au cumpărat de la vechiul proprietar localul. În 2016, Adrian Tarniţă a fost contracandidatul primarului din partea ALDE. Acesta a obţinut doar 7,5% din voturi, adică 131 de persoane l-au votat. Deşi procentul este mic, a fost suficient ca Adrian Tarniţă să intre în Consiliul Local al Primăriei Uriu, din partea ALDE.

De atunci ar fi pornit conflictele dintre cei doi. Primarul pas a fost făcut de către primar, care în toamna anului trecut, la doar câteva luni după ce a fost reales primar, a desfiinţat echipa de fotbal din localitate, Victoria Uriu, deşi avea o tradiţie de 70 de ani. Echipa de fotbal în cauză era condusă de consilierul local Adrian Tarniţă şi proprietarul barului în cauză. Se pare că Adrian Tarniţă l-ar fi denunţat pe Petru Şerban la DNA de mai multe ori, pentru fapte de corupţie. Mai multe despre acest subiect, într-un număr viitor al Gazetei de Bistriţa. Nici momentul ales pentru această evacuare forţată nu a fost ales întâmplător. Deşi termenul pe care îl aveau proprietarii expirase în 1 iunie, primarul Petru Şerban a aşteptat până în data de 26 iunie. Oamenii din comună spun că primarul ar fi aşteptat până la această dată, pentru a se asigura că Adrian Tarniţă nu este în zonă, singura care se afla în comună în ziua respectivă fiind soţia acestuia Cecilia, care nu s-a prea putut împotrivi acestei evacuări forţate.

Adrian Tarniţă plecase în străinătate chiar cu o zi înainte ca primarul să devasteze barul. Mai mult, acesta este şi luptător de MMA, aşa că decizia primarului de a aştepta până când acesta a plecat ţine de siguranţa personală. În ziua în care a avut loc incidentul, proprietara barului a sunat la poliţie, în zonă intervenind mai mulţi agenţi. Văzând că lucrurile se menţin paşnice, agenţii în cauză nu au fost nevoiţi să intervină.

Femeia nu s-a mulţumit cu procesul deschis împotriva primarului, ci săptămâna trecută a depus şi plângere la poliţie. Aceasta a făcut două sesizări la Poliţia oraşului Beclean, în data de 28 iunie, cu privire la săvârşirea infracţiunilor de purtare abuzivă, furt, distrugere şi abuz în serviciu.

Andreea Moldovan