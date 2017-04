Duminica, 23 aprilie va avea loc Noaptea Cărților Deschise

Pe 23 aprilie, în lumea întreagă se sărbătorește Ziua Internațională a Cărții. Evenimentul este marcat si in Romania unde Editura Litera organizează, pentru al 5-lea an consecutiv, Noaptea Cărților Deschise o campanie prin care se doreste încurajarea lecturii in randul populatiei indiferent de varsta.

Anul acesta, cititorii care oferă o carte din propria bibliotecă vor primi o carte nouă de la Litera, se arata in comunicatul editurii. „Inițiem cu această ocazie cel mai mare schimb de cărți unde cei pasionați de lectură se vor alătura demersului nostru care are ca scop final schimbarea destinului unor cărți și, implicit, al unor oameni. Cărțile strânse în cadrul campaniei vor fi donate către cinci biblioteci școlare defavorizate din Dâmbovița, Olt, Vaslui, Sălaj și București.”

După schimbul de cărți, seara specială va continua cu o invitație inedită din partea Observatorului Astronomic “Amiral Vasile Urseanu”. Cititorii participanți la Noaptea Cărților Deschise vor putea privi cerul și stelele prin telescopul Observatorului și la îndrumarea specialiștilor. Biletul de intrare, în intervalul orar 20.00 – 1.00, în noaptea de 23 spre 24 aprilie, îl reprezintă cartea de la Litera însemnată cu logo-ul Noaptea Cărților Deschise.

Cărțile oferite în schimbul donațiilor cititorilor reprezintă o selecție a celor mai bune colecții Litera de ficțiune, non-ficțiune și cărți pentru copii: Blue Moon, Prima mea lectură, Cavalerii Pardaillan, Cele mai frumoase romane de dragoste, Agatha Christie, Lira, Carte pentru toți, Thriller, Romanul de dragoste, Biblioteca pentru toți copiii, Clasici Contemporani, Clasici Moderni și altele.

Mai mult, in cadrul evenimentului Noaptea Cărților Deschise va fi organizata o tombola cu premii.

23 aprilie este o zi simbolică pentru literatura universală: în această zi, în anul 1616, au murit Miguel de Cervantes și William Shakespeare. În alți ani, dar la aceeași dată, au murit sau s-au născut scriitori celebri precum Maurice Druon, Vladimir Nabokov sau Josep Pla potrivit Hotnews.