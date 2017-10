Dramă la CFR! O călătoare pe ruta București – Cluj a căzut de pe scara instabilă a unei cușete și și-a rupt o coastă!

Femeia în vârstă de 67 de ani pășește cu mare dificultate, sprijinită de soț, pe coridoarele I.M.L. Cluj. Aflu curând că doamna se numește Constanța Viorica Popa și a avut o activitate îndelungată, ca balerină, la Teatrul Dramatic din Constanța. Aceasta geme de durere și-și duce mereu mâinile la spate, semn că are probleme la coaste și coloană. Declară că, deși nu și-a pierdut în totalitate suplețea, luni dimineață a avut ghinionul să coboare pe scara cușetei, prost fixate, a unui tren de noapte care o aducea – pe ea și pe soțul său – de la București la Cluj. S-a prăbușit pe măsuța cușetei, alegându-se cu fractura unei coaste, fapt ce-o va determina să dea în judecată Compania CFR Călători.

D-na Constanța preferă mai degrabă să străbată, în lung și-n lat, coridorul sălii de așteptare a I.M.L. Cluj, decât să ia loc pe un scaun. Mărturisește că durerile ei sunt peste măsură de mari după ce luni dimineață s-a prăbușit de pe scara cușetei unui tren de noapte ce-o aducea de la București: „Am plecat duminică la 22.10 din București și luni dimineață, pe la 7.33, aflați în apropiere de Cluj-Napoca, am dat să cobor din patul aflat la etaj. Și, brusc, scara, prost fixată în cârlige s-a dezechilibrat și m-am prăbușit cu spatele pe măsuța cușetei. Acum sunt practic, distrusă. Dar ce mă deranjează cel mai tare e faptul că nimeni n-a venit la țipetele mele, conductorul ne-a zis că nu-l interesează, ba, mai mult, nici nu s-a uitat la mine”. Intervine în discuție soțul ei, care ascultase până atunci, cu atenție, mărturia femeii: „După ce-am coborât am transportat-o pe soție până la sediul Poliției TF din Stația Cluj-Napoca, dar polițiștii de acolo ne-au spus că nu e primul caz de acest gen întâlnit în trenurile de călători – și au mai fost reclamații. Apoi ne-au îndrumat spre I.M.L. și ne-au sfătuit să ne întoarcem când vom avea eliberat certificatul medico-legal. Noi ne-am deplasat acasă, la Sânnicoară, fiindcă durerile de spate ale soției nu începuseră încă. Au devenit insuportabile abia după ceva vreme așa că am chemat ambulanța, ajungând rapid la U.P.U.Cluj-Napoca. Aici i-au făcut radiografie, ecografie și au constatat că are o coastă ruptă și una fisurată”. D-na Constanța este poftită în cabinetul de consultații al I.M.L., dar se întoarce repede, profund dezamăgită: „Medicii de la U.P.U. au evitat să menționeze în hârtii faptul că am o coastă ruptă. Așa că legiștii mi-au eliberat un certificat cu zero zile de îngrijri și m-au sfătuit să mă adresez unei clinici specializate”. Intrigat, soțul doamnei promite că nu se lasă și va furniza dovada căderii de pe scară a Constanței : „Nu-i nimic, pornim spre Spitalul Militar să facem acolo ce trebuie”… Apoi, lăsându-mi datele sale de contact iese, încetișor, împreună cu doamna, din incinta instituției medicale.

A doua zi, vineri dimineață, aflu de la dl. Popa că verdictul scris al medicilor de la Spitalul Militar a fost acela că soția lui are o coastă ruptă. De asemenea, îmi mărturisește: „Abia acum ne-am întors de la I.M.L. unde ne-au eliberat un certificat pentru 17 zile de îngrijiri. Iar luni, când ne vom mai reveni puțin după tot balamucul ăsta, ne prezentăm și la sediul Poliției TF din Gara Cluj și înaintăm plângerea împotriva companiei CFR Călători”.

Sorin Grecu