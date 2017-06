În dosarul IPJ Gate, DNA minte ca la METEO

La momentul arestărilor din dosarul IPJ Gate mass-media vuia cu un detaliu surprinzător: şefii din poliţia bistriţeană foloseau un limbaj codat utilizând apelative de tipul: e soare?, cum e vremea?sau vine furtuna, ai grijă. Culmea culmilor e că, la ultimul termen de judecată s-a dovedit că presupusa furtună interpretată de procurori a existat cu adevărat. Până şi conform arhivelor site-urilor de meteo se dovedeşte că în ziua pusă în discuţie vremea era în tocmai cum susţinea fostul şef de la Rutieră, Roberto Hasnaş.

Deontologic le luăm pe rând. În prima parte a materialului veţi observa susţinerile procurorilor, iar ulterior vă prezentăm declaraţiile a doi martori audiaţi în dosar la ultimul termen: poliţistul Ilie Ioan Someşan şi Alina Ioana Tonea(căsătorită Molnar), femeia care a fost oprită în trafic de un echipaj de poliţie din care făcea parte Ilie.

Procurorii au altă pereche de ochi

La data de 7 august 2014, precizăm acest aspect deoarece pe parcurs veţi vedea cât de relevantă este exactitatea plasării în timp a evenimentului, Roberto Hasnaş, în calitate de Şef la Serviciul Rutier din IPJ Bistriţa-Năsăud, ar fi intervenit telefonic asupra subordonatului său Someşan Ilie Ioan ”folosind un cod aparent absurd, de inspiraţie meteorologică”, potrivit procurorilor.

Motivul considerat de procurori era ca Ilie Ioan Someşan să îşi încalce atribuţiile de serviciu: „în sensul de a nu constata şi sancţiona contravenţia săvârşită de numita Tonea Alina Ioana, pe raza localităţii Mijlocenii Bârgăului. Comisarul şef îi spune subordonatului său: Măi omule, atenţie mare că la Bistriţa a început să plouă foarte,foarte puternic…bun, să nu avem probleme. Bine? Neapărat.

Tonea Alina Ioana a fost sancţionată la acea dată, prin proces verbal, fiind depistată că a condus, în localitate, cu viteza de 90 km/h, fiindu-i aplicată amenda de 360 lei şi 3 puncte de penalizare(…). Martorul Someşan Ilie Ioan arată în 15 decembrie 2014 că Hasnăş Roberto Emil a intervenit asupra sa, în scopul de a nu sancţiona o persoană oprită în trafic- Tonea Alina Ioana, însă martorul nu a dat curs acestei intervenţii şi a aplicat sancţiunea contravenţională legală” se arată în rechizitoriu.

Astfel că, şefa secţiei Penale a Tribunalului Maramureş, care totodată judecă dosarul pe fond, a încuviinţat audierea celor doi martori: Alina Tonea şi poliţistul Ilie Someşan. Ce a ieşit din declaraţiile acestora, citiţi în cele ce urmează.

Tonea şi-a plătit greşeala

Înainte de începerea audierii matorului Alina Tonea(căsătorită Molnar), în sala de judecată între aceasta şi poliţistul Someşan s-a iscat o discuţie în contradictoriu. Alina îi reproşa agentului că s-a purtat abuziv cu ea, iar acesta la rândul său i-a reproşat că nu trebuia să se apropie de autospeciala de poliţie în care se afla. Ulterior femeia a depus jurământul şi fiind audiată în faţa instanţei a punctat ”comportamentul agresiv” al lui Someşan.

„Îmi menţin declaraţia dată în faza de urmărire penală. În august 2014 mă deplasam cu maşina personală din Prundu Bîrgăului spre Bistriţa şi am fost oprită de organele de poliţie pentru depăşirea vitezei legale, înregistrată pe aparatul Radar. După ce am prezentat documentele l-am sunat pe inculpatul Hasnaş, am reuşit doar să-i spun că am fost oprită de organele de poliţie şi asta pentru că s-a întrerupt convorbirea telefonică. Poliţiştii care m-au oprit mi-au întocmit proces verbal, prin care mi s-a aplicat o sancţiune contravenţională, amendă pe care am achitat-o în aceeaşi zi. Unul dintre cei doi poliţişti care m-au oprit a avut o atitudine agresivă şi acesta a fost unul din motivele pentru care l-am sunat pe inculpatul Hasnaş. Cel de-al doilea motiv este relevant, sunt cadru didactic şi „oricui i-ar prinde bine să-i rămână în buzunar 360 lei”. Probabil că l-am sunat pe inculpatul Hasnaş după ce am dat actele şi înainte de a mi se înmâna procesul verbal. Timpul a fost relativ scurt. undeva în jur de 5 minute maxim”, a declarat Alina Tonea.

De înnorat era… înnorat

Imediat după audierea femeii i-a venit rândul agentului Someşan să declare în instanţă, sub jurământ. Din cele spuse de el s-a concluzionat că sancţiunea aplicată Alinei nu a avut nimic de a face cu el, dat fiind că celălalt poliţist a oprit-o şi a întocmit procesul verbal. Tot Someşan precizează că nu a auzit să existe o practică sub forma unui limbaj codificat cu ”referiri meteorologice” şi că (sic!) în acea zi chiar era vreme ploioasă:

„Eram în controlul traficului rutier pe DN 17 undeva în luna august 2014, împreună cu Arpăştean Francisc Vasile, colegul meu. am oprit în trafic un autoturism care avea viteză peste limita legală, maşină care circula din sens opus. A oprit în spatele maşinii de poliţie, maşina fiind condusă de martora Tonea Alina. Eu am rămas în autoturism, la volan, colegul meu fiind cel care a coborât şi a mers la conducătorul auto. Colegul meu s-a întors imediat cu documentele conducătorului auto şi s-a apucat să completeze procesul-verbal. În acel moment a venit la maşina poliţiei şi a început să-mi reproşeze mie de ce am oprit-o. I-am cerut să rămână la maşină şi i-am spus că nu are nici un motiv să se certe cu mine,. Chiar mi-a reproşat că vorbesc urât cu ea. La scurt timp după ce a plecat doamna la maşină şi în timp ce colegul meu scria procesul verbal, a sunat inculpatul Hasnaş să ne întrebe cum e starea vremii pe zonă, că în Bistriţa e furtună. I-am răspuns inculpatului că aici e vreme bună şi nu avem probleme. Mi-a mai spus la telefon „vedeţi ce faceţi acolo”. I-am comunicat colegului meu că am fost sunat de inculpat. Colegul meu însă a continuat să completeze procesul verbal sancţionând-o pe doamna conform legii, fără a face nici un rabat”, arată Someşan.

Întrebări:

Procuror:

– Dacă a auzit de la alţi colegi că aşa se procedează şi că se folosesc termeni de inspiraţie meteorologică?

– A fost primul telefon de acest gen primit de la inculpat şi nici nu am auzit de la alţi colegi despre asemenea conversaţii.

Av.inc. Hasnaş:

– Dacă obişnuia inculpatul Hasnaş să-i sune destul de des?

– Da, cu probleme legate de serviciu şi de intervenţiile care erau legate de atribuţiile de serviciu.

– Dacă îşi aduce aminte dacă în ziua aceea era furtună în Bistriţa?

– Mi s-a părut într-adevăr că în zona Bistriţei era înnorat şi am şi aflat de la soţia mea că a fost furtună şi în primul moment chiar am crezut că inculpatul Hasnaş a sunat pentru starea vremii.

– Cum îl poate caracteriza pe inculpatul Hasnaş ca şef de serviciu?

– Nu am avut niciodată probleme, un bun profesionist şi fiecare pe linia lui îşi făcea treaba.