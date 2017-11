Dosarul de mită a poliţistului Claudiu Lup! Permise de conducere acordate pe 200 de euro sau chiar mai ieftin

Se împlineşte aproape un an de când dosarul în care poliţistul Claudiu Lup, angajatul Serviciului Public Comunitar de Evidenţă Regim Permise de Conducere şi Înmatriculări Auto Bistriţa-Năsăud (SPCRPCIV BN), acuzat de procurorii bistriţeni de luare de mită, a primit undă verde pentru judecata pe fond în camera preliminară. Un prim termen însă a fost fixat abia în luna martie anul acesta, iar de atunci încoace se audiază martori. De fapt primii au fost audiaţi abia la termenul din luna septembrie.

Dosarul strict cu privire la infracţiunile comise de Claudiu Lup nu este unul de mare răsunet, având în vedere mita luată, însă conexiunile cu alte dosare similare aflate acum pe rolul Tribunalului Bistriţa-Năsăud, în care sunt întâlnite nume de poliţişti, oameni de afaceri, şi oamenii de legătură, arată cum funcţionează corupţia în Bistriţa-Năsăud şi cât de adânc înfiptă este în structurile de poliţie.

Dosarul în care Claudiu Lup este judecat pentru luare de mită, alături de Ilie Vartolomei pentru dare de mită, este disjuns dintr-un dosar amplu anchetat de procurorii de la Tribunalul Bistriţa-Năsăud, încă din 2014, pentru fapte de corupţie, vizaţi fiind oameni de afaceri ale căror firme activează în domeniul exploatării lemnului, şi poliţişti care îi protejau pe aceştia. Mergând pe fir, procurorii au descoperit şi alte fapte de corupţie comise poliţişti de la Serviciul de Permise şi Înmatriculări Auto. Aşa au căzut în plasă Claudiu Lup, Mihai Capotă şi ceva mai târziu Simion Baciu, acesta din urmă fiind preluat de procurorii DNA şi mai apoi trimis în judecată şi el. În dosarul lui Baciu este inculpat şi Claudiu Lup.

O bună parte din informaţii le-au parvenit anchetatorilor bistriţeni din cercetările efectuate de procurorii DNA Cluj în dosarul în care au fost anchetaţi foştii şefi din IPJ BN: Ioan Ovidiu Mureşan – fostul şef al Inspectoratului bistriţean, Roberto Hasnăş – fostul şef al Poliţiei Rutiere Bistriţa-Năsăud şi Leon Cloşcă – fostul comandant al Poliţiei Năsăud. Practic, procurorii Anticorupţie clujeni şi-au dat seama de faptul că, pe lângă „constrângerile” impuse de şefi, unii poliţişti îşi făceau independent mendrele pe şpăgi bănoase. Pentru bani, aşa numiţii oameni ai legii au încălcat de fapt fără scrupule legea şi au pus umărul ca mafia, în principal a lemnului, să funcţioneze. Deocamdată însă ne oprim la dosarul în care sunt judecaţi Lup şi Vartolomei.

Prietenie mare între Lup şi Vartolomei. Le-au venit de hac investigatorii sub acoperire

Conform procurorilor, agentul principal de poliţie Claudiu Lup şi Ilie Vartolomei aveau o „relaţie strânsă de prietenie”, în condiţiile în care interesele lor patrimoniale se întrepătrundeau.

„(…) ocazional, inculpatul Lup Claudiu se ocupă cu comercializarea materialului lemnos, iar inculpatul Vartolomei Ilie transportă material lemnos neînsoţit de documente legale având asigurată protecţia agentului de poliţie, şi este prima persoană cu care ia contact candidatul care doreşte să obţină permisul de conducere prin coruperea examinatorului, în situaţia în care există un asemenea intermediar”, se arată în rechizitoriu.

Pentru a proba faptul că poliţistul Claudiu Lup poate fi mituit, anchetatorii au apelat la investigatori sub acoperire.

Astfel, pe 21 octombrie 2015, cu doar câteva zile înainte de percheziţiile care au răvăşit judeţul, în special Valea Someşului, pe data de 28 octombrie, Claudiu Lup şi Ilie Vartolomei s-au întâlnit în restaurantul „Han din Năsăud cu un anume Dorinel Rusu. Acesta din urmă, investigator sub acoperire, îl contactase în prealabil pe Vartolomei pentru a stabili o întâlnire cu Lup. Tema principală a discuţiei era protecţia pe care Lup urma să o ofere transporturilor pe care „omul de afaceri” Dorinel Rusu ar fi urmat să le efectueze, cu lemn achiziţionat de la Ilie Vartolomei. Un al doilea subiect de discuţie, şi la fel de „important”, era legat de examenul pentru obţinerea permisului de conducere categoria C pe care „nepotului” lui Dorinel Rusu – Florin Moldovan, şi el investigator sub acoperire – urma să îl susţină chiar a doua zi după întâlnire. Drept recompensă, Dorinel Rusu pregătise pentru Lup un cadou.

„Aceste discuţii urmau să aibă loc în contextul în care investigatorul Moldovan Florin a promovat proba practică pentru obţinerea permisului de conducere categoria B în vara anului 2015, după o examinare făcută de un ofiţer din cadrul SPCRPCIV, existând suspiciuni cu privire la faptul că ofiţerul examinator l-a declarat promovat după acceptarea unor promisiuni de foloase necuvenite făcute prin intermediul inculpaţilor Lup Petru Claudiu şi Vartolomei Ilie”, arată procurorii.

Mită, produse de marcă

Ofiţerul examinator care îi dăduse permisul de conducere categoria B, investigatorului sub acoperire Florin Moldovan, în vara lui 2015, era Simion Baciu. Pentru a obţine permisul de conducere categoria B, Florin Moldovan i-a dat lui Vartolomei, la cererea acestuia, 200 de euro, plătiţi în două tranşe: – 400 lei, cu trei zile înainte de susţinerea probei practice, iar alţi 500 lei în ziua probei. Bani care au ajuns la Simion Baciu. Totodată, Vartolomei a pretins şi a primit pentru sine un after shave marca VERSACE şi un tricou imprimat cu steagul marii britanii şi inscripţia LONDON, bunuri care ulterior au fost descoperite la percheziţia domiciliară. În aceeaşi zi în care candidatul, de fapt investigatorul sub acoperire i-a dat lui Vartolomei cea de a doua tranşă de bani, acesta din urmă i-a sugerat faptul că îi poate rezolva şi promovarea altor probe de traseu, pentru obţinerea categoriilor C, respectiv C+E ale permisului de conducere, fără să mai urmeze cursurile şcolii de şoferi pentru aceste categorii, dar pentru asta va trebui să scoată din buzunar alţi 300 de euro. Aşa s-a ajuns pe data de 21 octombrie la întâlnirea care a avut loc la restaurantul din Năsăud.

În timpul întâlnirii de la „Han” din luna octombrie, investigatorul sub acoperire Dorinel Rusu le-a propus lui Lup şi Vartolomei o afacere clandestină cu lemn pentru care însă avea nevoie de protecţia poliţiştilor, iar la finalul discuţiilor a adus aminte de nepotul său Florin şi examenul care urma să aibă loc a doua zi. Drept urmare, ca să nu-i uite „nepotul”, Dorinel Rusu i-a oferit un cadou lui Claudiu Lup – o apă de toaletă, un gel de duş şi un spray, toate marca DIRO, precum şi o sticlă de vin marca REMOLE TOSCANA FRESCOBALDI.

„A doua zi, în data de 22.10.2015, investigatorul Moldovan Florin a susţinut examenul practic pentru obţinerea permisului de conducere categoria C. Spre deosebire de ceilalţi 2 candidaţi, care au susţinut întreg traseul în mun. Bistriţa, investigatorul este îndrumat de inculpatul Lup Petru Claudiu spre localitatea Livezile, pe un traseu mai uşor. În cursul examinării, fără să fie atenţionat de examinator, investigatorul comite mai multe greşeli, după cum urmează: accelerează excesiv şi foloseşte incorect treptele de viteză, conduce agresiv, încalcă marcajul continuu, nu se asigură la schimbarea direcţiei de mers, depăşeşte limita de viteză legală, nu opreşte deloc la o trecere la nivel de cale ferată, iar la o trecere la nivel de cale ferată opreşte chiar pe calea ferată. Este declarat admis, reţinându-i-se o singură abatere, respectiv neasigurarea la schimbarea direcţiei de mers, în condiţiile în care doar una din abaterile de la normele legale la trecerile de cale ferată era aptă să atragă, fără concursul altei abateri, calificativul «respins». Permisul pentru noua categorie obţinută a mai fost eliberat şi fizic investigatorului, ca urmare a faptului că la data de 28.10.2015 inculpaţii au fost puşi sub acuzare, astfel că nu se impune anularea acestuia”, se arată în rechizitoriul întocmit de procurori.

Acesta este doar un caz, care vine să probeze informaţiile pe care anchetatorii le aveau deja.

Intervenţie fără finalitate. Şpaga, returnată

În acelaşi an 2915, Ilie Vartolomei a mai intervenit pentru o persoană din Năsăud, un anume Ştefan Flore. Acesta urmase cursurile şcolii de şoferi cu un an înainte şi a ratat examenele – o dată examenul teoretic şi de două ori examenul practic, în 2014, şi a treia oară în 2015.

„În primăvara anului 2015, înainte de a-i expira dosarul de şcoală, mama sa, Flore Maria, (care nu a putu fi audiată în cauză fiind plecată la muncă în Spania), i-a spus că ar exista o persoană despre care se zvoneşte că ajută candidaţii să obţină permisul de conducere, şi care se numeşte Ilie, din localitatea Parva. A luat legătura ci acesta şi s-au întâlnit în localitatea Năsăud, ocazie cu care i-a predat inculpatului copia cărţii de identitate. De asemenea, s-au înţeles în sensul că martorul Flore Ştefan urma să îl sune pe inculpat înainte de examen (aspecte care rezultă şi din interceptările telefonice din data de 08.03.2015 ‹…›, inculpatul Vartolomei Ilie confirmă folosind codul «mergi la lucru», faptul că se poate prezenta la examen). Martorul Flore Ştefan a fost repartizat spre examinare unui ofiţer din cadrul SPCRPCIV, altă persoană decât cea pe lângă care putea inculpatul să îşi exercite influenţa, şi declarat respins după care a solicitat inculpatului restituirea sumei de 150 sau 200 de euro, lăsaţi de masa sa la inculpat”, se arată în rechizitoriul întocmit de procurori.

Reduceri, contra permise

În rechizitoriu procurorii descriu şi câteva situaţii de care Claudiu Lup s-a folosit pentru a obţine bunuri mai ieftine decât preţul lor real, de la un tâmplar – Emil Şteopoaie. Pe acesta, Lup îl cunoştea de prin 2011 – 2012, după ce i-l prezentase un instructor auto.

„De-a lungul timpului, martorul a executat pentru inculpat mai multe lucrări, paturi, dulapuri, o căsuţă de lemn, balansoar şi diferite reparaţii la cabana acestuia de lângă localitatea Năsăud, cu materialul lemnos pus la dispoziţie de inculpat.

În cursul Lunii august 2014, Martorul Şteopoaie Emil muncea la cabana inculpatului Lup Petru Cluadiu de lângă localitatea Năsăud. În aceeaşi perioadă, fiul martorului Şteopoaie Emil, martorul Şteopoaie Ioan Adrian a promovat examenul de teorie pentru obţinerea permisului de conducere, l-a rugat pe inculpat să-l ajute pe fiul acestuia la proba de traseu, pe care urma să o susţină. Inculpatul i-a spus că va încerca să îl ajute, iar când martorul a întrebat cât l-ar costa acest lucru, inculpatul i-a răspuns că se vor înţelege, fără a pretinde ceva pe moment.

În data de 10.09.2014, martorul Şteopoaie Ioan Adrian a susţinut examenul practic pentru obţinerea permisului de conducere categoria B, fiind examinat de inculpatul Lup Petru Claudiu i-a cerut martorului Şteopoaie Emil să-i execute două dulapuri pentru foişorul cabanei, şi nişte rafturi convenind că manopera va costa 600 lei. După executarea lucrării, inculpatul Lup Petru Claudiu l-a întrebat pe martorul Şteopoaie Emil cât costă lucrarea, iar după ce martorul i-a reamintit că au convenit suma de 600 lei, i-a sus că în contul faptului că l-a ajutat pe fiul acestuia la proba de traseu, îi va face reducere şi va primi doar suma de 400 sau 450 lei. În consecinţă, inculpatul Lup Petru Claudiu a mulţumit şi a plătit martorului Şteopoaie Emil suma de 450 lei”, arată procurorii, care precizează totodată faptul că pe lângă declaraţiile martorilor există şi interceptări telefonice pe acelaşi subiect.

Numai că, intervenţia lui Emil Şteopoaie pe lângă Lup pentru fiul său nu era unica de acest gen fiindcă tâmplarul mai avusese intervenţii similare şi în anii anteriori. Astfel, în 2012, Emil Şteopoaie intervenise pentru o nepoată a sa care picase anterior 2-3 examene pentru permisul de conducere. După ce fata a promovat examenul ajutată de Lup, tâmplarul l-a recompensat pe poliţist cu o reducere de 150 lei pentru un arbore decorativ de care acesta avea nevoie în grădina cabanei sale de lângă Năsăud. Astfel, în loc de 450 lei, Lup i-a plătit lui Şteopoaie 300 lei. De asemenea, în 2013, acelaşi tâmplar a intervenit pe lângă Lup şi pentru o fină a sa, iar după ce aceasta a fost ajutată să obţină permisul de conducere, poliţistul a mai primit o reducere de 100 lei pentru o altă lucrare executată de Şteopoaie.

(Va urma)