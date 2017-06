Dosarul Cornelia Baciu: Pentru a obţine credite frauduloase, bistriţeanca s-a folosit şi de elevi de liceu

Dosarul aflat pe rolul Tribunalului Bistriţa-Năsăud în care este inculpată Cornelia Baciu, bistriţeanca acuzată de constituire de grup infracţional organizat şi înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals, alături de alte 19 persoane, printre care se află propriul ei fiu, scoate la iveală detalii interesante. Printre cei pe care Baciu i-a fraierit pur şi simplu să ia credite bancare pe numele lor, nu s-au aflat doar persoane mature şi fără multă şcoală. Baciu s-a folosit şi de naivitatea unor persoane tinere, care abia trecuseră de pragul celor 18 ani şi deveniseră mature în acte, şi care, culmea, se mai aflau pe băncile şcolii, în ultima clasă de liceu.

În noiembrie 2015, procurorii DIICOT din Bistriţa-Năsăud au trimis în judecată peste 20 de persoane care au fost acuzate de constituire de grup infracţional organizat, înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals. Ancheta a durat nu mai puţin de 5 ani, fiind demarată în 2010, când procurorii antimafia au deschis un dosar penal pe numele a 7 dintre cei care au ajuns acum în faţa judecătorilor.

Anchetatorii au descoperit că grupul se ocupa de obţinerea de credite pe numele altor persoane folosind documente falsificate, un model deja consacrat. Pentru buna funcţionare a reţelei infracţionale se pare că a pus umărul la greu şi o angajată a Inspectoratului teritorial de Muncă Bistriţa-Năsăud. Până să ajungă pe masa judecătorilor, pe lângă probele pe care procurorii le-au adunat, în acest dosar au fost audiate circa 100 de persoane.

Capul reţelei infracţionale a fost Cornelia Baciu, o bistriţeancă care în 2005 fusese eliberată din închisoare după ce ispăşise o condamnare de 5 ani pentru trafic de influenţă. Mâini drepte i-au fost fiul ei, Cristian Sfinţean, şi concubinul Liviu Puşa, şi el eliberat din închisoare în 2006 după trei ani de detenţie pentru furt calificat. Cornelia Baciu şi Liviu Puşa s-au cunoscut pe când erau în puşcărie la Gherla.

Aşa cum am mai arătat,unul dintre pioniiacestei afaceri necurate a fost o angajată a ITM Bistriţa-Năsăud – Corina Roga – care, la comanda Corneliei Baciu, a falsificat la greu documentele ce urmau a fi depuse la dosarele de credit, respectiv contractele individuale de muncă.

Gruparea şi-a îngroşat rândurile în 2007, an în care au aderat rând pe rând, şi independent unul de altul, Florin Mici, Daniel Rus şi Adrian Mihnea, acesta din urmă fiind liberat condiţionat în noiembrie 2015, pentru nişte infracţiuni similare cu cele din acest dosar, toate comise în aceeaşi perioadă, respectiv din 2007 până în 2009, tot pentru luare de credite, acte ş.a., cu prejudiciu mult mai mare decât în celelalte dosare. Numele enunţate mai sus sunt doar pioni de care Baciu s-a folosit la greu pentru a pune mâna pe bani.

Cornelia Baciu nu este acuzată doar în acest dosar, aceasta având rol de inculpat şi în altele în care acuzaţiile sunt similare.

A lăcomit la 2.000 de lei

În plasa Corneliei Baciu nu au căzut doar persoane fără un loc de muncă şi neştiutoare de carte, ci şi tineri aflaţi încă pe băncile şcolii şi care tocmai trecuseră pragul maturităţii. Maturi doar în acte, fiindcă la 18-19 ani nu mulţi ştiu să se ferească de capcanele care apar pe parcursul vieţii. Trei astfel de tineri care au căzut victime lui Baciu, au fost audiaţi de instanţa Tribunalului Bistriţa-Năsăud. Unul dintre aceştia este Ovidiu-Cosmin T., care atunci când a scos creditul, în anul 2007, pentru Cornelia Baciu, avea doar18 ani şi era elev în clasa a XII-a. Ovidiu aflase de la un amic de aceeaşi vârstă cu el că, acesta reuşise să obţină un credit bancar prin intermediul cuiva, că primise circa 20 milioane de lei vechi din totalul împrumutului şi că nu avea de plătit ratele aferente. Se pare că respectivul amic i-a propus şi lui Ovidiu să ia parte la o astfel de „afacere”, iar mai târziu a fost contactat de unul din oamenii de încredere ai Corneliei Baciu, despre care avea să afle mai târziu că este Liviu Puşa, concubinul femeii.

„Atunci l-am cunoscut, eram la şcoală în clasa a 12-a, acolo m-au căutat la liceu. M-au întrebat dacă sunt de acord să scot o sumă de bani pentru ei, spunând că vor plăti ei creditul şi mie îmi vor da suma de 2.000 lei. Am fost de acord. Le-am dat o copie de buletin şi de pe certificatul de naştere. M-au căutat după vreo 2 zile, am fost la bancă la BCR pe Calea Moldovei. În prima zi nu s-a rezolvat nimic, după care am mai fost de două sau de trei ori şi până la urmă mi s-a aprobat creditul”, a declarat tânărul în faţa instanţei de judecată, acesta precizând că la bancă a mers însoţit de Liviu Puşa şi de fiul Corneliei Baciu.

Acesta a mai arătat instanţei că în actele depuse la dosarul de credit, el figura drept angajat ca zidar-mozaicar la SC Autopavilion SRL.

„Nu am fost angajat acolo. Nu am lucrat niciodată acolo. Era şi cartea de muncă. Nu m-am uitat însă ce însemnări avea. Am obţinut un credit de 300 milioane de lei vechi (n. r. -30.000 lei)”, a spus Ovidiu, el precizând că banii au fost predaţi celui care îl contactase şi îi propusese concret să ia credit.

Din toată afacerea, tânărul s-a ales cu 2.000 lei drept beneficiu, însă mai târziu avea să afle şi preţul real al acestor bani obţinuţi, la o primă vedere, atât de uşor. La trei ani după ce contractase creditul, în 2010, tânărul avea să fie chemat la poliţie unde a aflat că semnase nişte acte în fals. Culmea, în respectivul interval de timp, Ovidiu nu fusese contactat de funcţionarii bancari pentru neplata ratelor.

Două surori, convinse că sunt pe post de giranţi

Victime i-au căzut Corneliei Baciu şi două surori, Iuliana şi Cristina, ambele intrând în acest joc periculos prin intermediul unei prietene şi colege de şcoală Ana-Maria M., care la acel moment era iubita lui Cristian Sfinţean. Însă niciuna dintre ele nu au ştiu că de fapt vor fi titularele creditelor bancare, ambele fiind convinse că de fapt vor figura drept giranţi pentru un împrumut pe care urma să îl contracteze Sfinţean. Asta se întâmpla prin anii 2000-2001, când Iuliana era în clasa a XII-a, iar cealaltă terminase şcoala, având doar 19 ani.

Iuliana contractase un credit în valoare de 3.000 lei, în timp ce sora sa Cristina „primise” un împrumut de 3.800 lei. După ce formalităţile bancare au fost finalizate şi banii au ajuns în posesia Corneliei Baciu şi a lui Cristian Sfinţean, cele două surori au primit drept recompensă câte 50 de lei.

Adevărul avea să iasă la iveală ceva mai târziu, după doi ani, când au fost contactate de recuperatorii de credite de la EOS. Au căutat-o pe Cornelia Baciu şi i-au spus situaţia, iar aceasta a plătit o vreme din datorii, după care s-a oprit.

Nu mult după aceea, cele două tinere aveau să fie chemate şi la poliţie pentru declaraţii. Abia atunci au văzut, spun ele, ce au semnat de fapt în realitate.

Ca şi în cazul tânărului prezentat mai sus, cele două fete aveau la dosarul de credit adeverinţe de venit şi cărţi de muncă,în care figura drept angajate ale SC Pavilion SRL. Niciuna dintre ele nu lucrase măcar un ceas la firma respectivă.