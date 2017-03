Doina Pană, de Ziua Naţională a Pădurilor: Tăierile ilegale au scăzut drastic, sub 400 mii mc/an! Obiectivul de final de mandat, zero tăieri ilegale

Deputatul Adriana Doina Pană a declarat, în plenul Camerei Deputaţilor, de Ziua Naţională a Pădurilor, că obiectivul de final de mandat parlamentar rămâne „zero tăieri ilegale”.

Totodată, deputatul bistriţean a scris şi un mesaj pe contul său de socializare.

„Acum 3 ani, în raportul Curţii de Conturi pe ultimii 10 ani, reieşea o concluzie îngrozitoare: în România s-a tăiat ilegal 8,8 milioane mc de lemn anual!!!

Era momentul când preluasem în guvern soarta pădurilor. Am pornit o luptă uriaşă cu o mafie cu ramificaţii la toate nivelele şi astăzi, de la tribuna Parlamentului, am prezentat rezultatele: doar datorită Radarului Pădurilor (Codul Silvic, din cauza guvernului tehnocrat, nu are încă toate normele de aplicare) tăierile ilegale au scăzut drastic, sub 400 mii mc/an.

În plus, pentru că Radarul nu mai permite nu doar transportul ci şi achiziţionarea de lemn tăiat ilegal, marii procesatori importă buştean încat din exportator de buştean, România a ajuns importator de buştean!

E cadoul meu de Ziua Internaţională a Pădurii.