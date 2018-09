Doi tineri din Dumbrăvița s-au ales în weekend cu dosare penale

Doi tineri din Dumbrăvița s-au ales cu dosare penale pe când se plimbau cu mașina, sâmbătă spre duminică noaptea, prin localitate. Unul nu avea permis de conducere și, mai mult decât atât, era și sub influența băuturilor alcoolice. Celălalt, proprietarul real al autoturismului, și-a dat mașina pe mâna amicului știind că acesta nu are voie să conducă.

Un tânăr în vârstă de 18 ani, din localitatea Dumbrăvița, a fost prins de polițiștii din Petru Rareș, în noaptea de 22/23 septembrie, conducând sub influența băuturilor alcoolice, un autoturism prin localitate.

„Fiind testat cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de peste 0,70 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, unde i-au fost prelevate două mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule„, se arată într-un comunicat al IPJ Bistrița-Năsăud.

Problemele nu s-au oprit aici, fiindcă, după verificări, polițiștii au ajuns la concluzia că autoturismul aparține chiar persoanei care se afla pe post de pasager în timpul plimbării nocturne, un tânăr în vârstă de 27 de ani.

Acum, cei doi tineri sunt cercetați sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui autovehicul fără permis de conducere, conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului și încredințarea unui autovehicul, unei persoane despre care știe că nu deține permis de conducere sau se află sub influența alcoolului.