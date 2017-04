Discutii categorice pe tema pensiilor private

Pe langa mentiunile pe care le-a facut ministrul Finantelor, in prima parte a sedintei de Guvern de miercuri, in privinta speculatiilor privind o eventuala nationalizare a Pilonului II, o reactie pe acest subiect a fost facuta publica si din directia ASF.

Pe fondul aflarii zvonurilor care circula pe piata, dar si a discutiilor pe care le-au avut cu oficialul guvernamental, reprezentantii Autoritatii conduse de Misu Negritoiu au transmis un comunicat din care rezulta cat se poate de clar ca “nu au fost si nu sunt discutii oficiale pe acest subiect” al nationalizatii fondurilor de pensii private obligatorii -Pilonul II.

Totodata, oficialii institutiei au avut o pozitie transanta fata de o anumita companie, pe fondul aparitiei acestor speculatii despre pensiile private. “De aceea, pozitia recenta a societatii NN Pensii, care a avut o interventie in spatiul public pe aceasta tema, este excesiva si neavenita. Nu pot fi introduse subiecte in discutia cu consumatorii pe baza unor zvonuri sau declaratii politice”, din cate se mentioneaza in luarea de pozitie a oficialilor ASF.

“Aceasta informatie nu are niciun temei de niciun fel. Nicio ratiune politica, economica, financiara, bugetara nu ar putea sa determine o astfel de decizie de-a dreptul aberanta, in legatura cu functionarea Pilonului II de pensii. (…) Deci, nu exista niciun indiciu in legatura cu intentia cuiva sa nationalizeze Pilonul II de pensii”, a declarat, la randul sau, ministrul Viorel Stefan.