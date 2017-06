Discriminare în ograda Tăşuleasa Social? Un cunoscut fotograf aduce acuze grave administratorilor ONG-ului

După ce ani de zile Asociaţia Tăşuleasa Social s-a remarcat doar cu acţiuni pozitive, începe să iasă şi mizeria de sub covor. Se întâmplă cu ajutorul unuia dintre cei mai cunoscuţi fotografi din ţară, care îi acuză pe administratorii ONG-ului de discriminare…sexuală.

Asociaţia Tăşuleasa Social, una dintre cele mai apreciate şi promovate ONG-uri din ţară, care s-a remarcat prin acţiunile de protejare şi salvare a naturii şi a pădurilor în special, a intrat într-un scandal cu acuzaţii destul de grave, într-o societate ce se vrea democratică şi tolerantă.

Unul dintre administratorii ONG-ului, mai precis Alin Ulhmann Uşeriu, este acuzat de homofobie. Acesta ar fi dat afară unul dintre voluntarii fondatori ai asociaţiei după ce ar fi aflat că are altă orientare sexuală.

Tânărul respectiv ar fi activat ani buni în asociaţia cu pricina şi chiar ar fi promovat acţiunile acesteia cu ajutorul unor materiale promoţionale, care nu ar fi fost taxate.

Întâmplarea ar fi avut loc în urmă cu ani buni însă a ieşit la iveală abia acum, cu ajutorul unuia dintre cei mai cunoscuţi fotografi din România, care a povestit pe pagina sa de Facebook cum s-au întâmplat lucrurile, fără a dezvălui însă şi numele voluntarului la care s-a renunţat pentru că era gay.

Fotograful Cosmin Bumbuţ ar fi părăsit asociaţia din cauza acestei întâmplări

Fotograful care a făcut publică această întâmplare este Cosmin Bumbuţ, unul dintre cei mai apreciaţi artişti din România. Acesta a câştigat numeroase concursuri importante de fotografie printre care şi World Photography Awards.

După cum dă de înţeles în postarea sa de pe Facebook, şi Cosmin Bumbuţ colabora cu Asociaţia Tăşuleasa Social, însă a renunţat tocmai din cauza acestui incident. Fotograful nu le-ar fi motivat reprezentanţilor asociaţiei de ce renunţă la colaborare, plecând fără niciun cuvânt.

„Am vizitat pagina aceasta după multă vreme. (n.r. pagina de Facebook a Asociaţiei Tăşuleasa Social). Am râs bine, nu ştiu dacă prindeţi ironia din imagine, dar voluntarul de bază al acestui ONG a fost îndepărtat pentru că era gay. Şi încă ceva: mi-e foarte ruşine că am crezut în ei şi acţiunile lor atâţia ani”, a fost postarea publicată pe pagina personală de Facebook de către fotograful Cosmin Bumbuţ.

În comentariile la această postare, fotograful confirmă faptul că cel care l-a îndepărtat pe voluntarul în cauză este Alin Ulhmann Uşeriu, care administrează ONG-ul, precizând: „I-a zis (n.r. voluntarului) că nu scrie în statutul asociaţiei că primeşte poponari”.

Alin Ulhmann Uşeriu, acuzat că a făcut avere pe spatele proiectelor sociale

Tot sub formă de comentariu la postarea iniţială, fotograful Cosmin Bumbuţ susţine că Alin Ulhmann Uşeriu şi-ar fi făcut o avere cu ajutorul sponsorilor, care ar fi donat bani pentru proiecte sociale.

„Eu l-am cunoscut pe Alin când avea o Lada Niva, energie şi carismă. Băteam pădurile cu el. După câţiva ani n-a mai rămas aproape nimic din omul cunoscut în 2008. Acum are o moşie cu lac şi multe case (toate făcute pe banii de proiecte sociale ale sponsorilor), două Toyote Landcruiser, custom made in Germany (şi alte maşini de oraş), nişte angajaţi pe care-i numeşte voluntari şi o mare sectă, care practică cultul personalităţii. Ştiu (din surse sigure) că sunt o grămadă de oameni de calitate, care mai merg acolo, doar că sunt trataţi regeşte, pentru că-l legitimează. E simplu să închizi ochii şi uşor când ţi se suflă în ciorbă că eşti celebru/cineva. E necesar să te identifici cu un erou (asta am făcut şi eu mulţi ani), ne lipsesc modelele, dar împăratul e gol. Şi, orice ai zice, homofob, că de la asta a pornit discuţia”, a completat artistul.

Alin Ulhmann Uşeriu respinge acuzaţiile şi spune că printre cei 50.000 de voluntari care au participat la acţiunile sale s-au numărat şi persoane de alte orientări sexuale, de diferite culturi şi religii.

„Nici nu ştiu cum să comentez aşa ceva. Aceasta este părerea domnului Bumbuţ, el va trebui să probeze şi să îşi asume ce spune. Nu îmi amintesc vreun caz în aceşti ani de când suntem în care să fi dat vreun voluntar afară din acest motiv sau din orice alt motiv”, a declarat Alin Uşeriu.

Tăşuleasa Social, asociaţie care funcţionează la Bistriţa de mai bine de 15 ani, a atras de-a lungul timpului personalităţi importante, care şi-au asociat numele cu ONG-ul şi i-au promovat acţiunile.

Primii care au promovat serios acţiunile Tăşuleasa Social sunt cei de la Pro TV, care i-au dedicat numeroase reportaje şi materiale de promovare. Printre personajele importante care s-au asociat cu această asociaţie se numără Ada Milea, Marcel Iureş, Radu Naum sau Ivan Patzaichin. Până şi Principele Nicolae al României a luat parte la mai multe acţiuni de voluntariat.

La nivel local, asociaţia a atras ca un magnet oameni politici sau pe copiii oamenilor politici. Printre cei care activează la Tăşuleasa Social se numără chiar prefectul judeţului Ovidiu Frenţ, dar şi fostul consilier local şi actual şef serviciu în Consiliul Judeţean Alexandru Toniuc.

Nu de puţine ori, reprezentanţii Direcţiei Silvice i-au acuzat pe cei de la Tăşuleasa Social că plantează doar de ochii lumii şi că puieţii de copaci nu se prind şi nu se transformă în pădure, tocmai pentru că nimeni nu mai are grijă de ei după acţiunile pozate şi filmate.

De asemenea, aceştia au susţinut în mai multe întâlniri cu presa că nu se respectă regulile de plantare, fiind vorba despre voluntari fără experienţă, acesta fiind încă un motiv pentru care copacii nu se prind.

Alin Ulhmann –Uşeriu a cerut toleranţă…pentru fratele său

Cu doar câteva luni înainte de a fi acuzat de intoleranţă şi homofobie, Alin Ulhmann-Uşeriu susţinea sus şi tare că oricine merită o a doua şansă şi îndemna la toleranţă.

Se întâmpla la lansarea de carte a fratelui său Tibi, care şi-a pus viaţa neromanţată pe hârtie. Acesta recunoştea în cartea sa autobiografică faptul că a fost închis după ce a dat o serie de spargeri armate la mai multe magazine de bijuterii din Austria şi Germania. Tibi a evadat de două ori din închisoare şi în final a fost prins şi a petrecut aproape un deceniu după gratii.

Tăşuleasa Social, pe care o administrează împreună cu fratele său Alin, l-ar fi ajutat să se reabiliteze. Tot la lansare, Alin Ulhmann Uşeriu spunea că fratele său Tibi a devenit un fel de exemplu de reabilitare în cadrul asociaţiei.

Andreea Moldovan