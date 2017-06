Demisie de răsunet! Directorul Uber, Travis Kalanick, a demisionat din funcție. Acesta a ajutat la fondarea și creșterea imperiului de transport în 2009, scrie The New York Times.

Informaţia a fost confirmată în mod oficial de un purtător de cuvânt de la Uber. Citând surse din apropierea acestui dosar, ‘New York Times’ susţine că cinci din principalii investitori de la Uber, inclusiv fondul Benchmark, i-au cerut lui Kalanick să demisioneze imediat fiind de părere că Uber are nevoie de o modificare de leadership.

„Iubesc Uber mai mult decât orice altceva pe lume şi, în acest moment dificil în viaţa mea privată, am acceptat cererea investitorilor de a demisiona astfel încât Uber să poate să se concentreze pe construcţie în loc să fie distrasă de o nouă dispută”, a informat Kalanick într-un comunicat remis The New York Times.

Grupul Uber s-a confruntat cu mai multe demisii la vârf în ultimele luni pe fondul acuzaţiilor de hărţuire sau sexism. Atât Travis Kalanick cât şi adjunctul său, Emil Michael, care a demisionat luni, sunt acuzaţi că au încurajat o serie de practici deplasate şi brutale în cadrul companiei.