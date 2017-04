Aviz favorabil în Comisiile pentru Cultură și Politica Externă din Senat din partea Lilianei Turoiu

Comisiile pentru Cultura si Politica externa din Senat au avizat favorabil, marti, candidatura din partea PSD a creatoarei de moda Liliana Turoiu la sefia Institutului Cultural Roman (ICR), fiind votata de 15 senatori. In timpul audierilor, care au durat circa patru ore, Liliana Turoiu a afirmat ca functia de presedinte al ICR este pentru ea „o provocare a omului de cultura care sunt”, precizand ca pentru a candida a facut „un sacrifiu”, deoarece a fost nevoita sa-si anuleze cinci expozitii. Actualul presedinte al ICR, Radu Boroianu, propus de UNITER, nu a fost votat de nici un membru al comisiei.

„As dori sa spun foarte sincer si cu parere de rau ca va trebui sa pun intre paranteze creatia mea artistica pentru o perioada limitata. Este adevarat ca anul acesta am anulat cinci expozitii iinternationale in eventualitate in care va exista un aviz pozitiv si un vot pentru desemnarea mea ca presedinte al ICR, dar pentru ca iubesc traditia si cultura romaneasca (…) voi face acest sacrifiu personal – pentru ca nu este altceva decat un sacrificiu profesional. Si cei care provin din diverse medii artistice stiu asta. Nu este usor sa o iei de la capat atunci cand ai ajuns la un oarecare nivel de notorietate profesionala, insa pentru mine este o provocare la nivel de management si mai ales e o provocare a omului de cultura care sunt”, a declarat Liliana Toroiu, propunerea PSD la functia de presedinte al ICR., in timpul audierilor.

Pentru propunerea USR la sefia ICR, in persoana lui Cosmin Manolescu, au votat trei senatori, iar Radu Crap, propunerea PNL, a obtinut doar doua voturi. Aviz favorabil pentru cele doua functii de vicepresedinte al ICR au primit Mirel Talos, propunerea ALDE, (15 voturi) si Dan Bela Krizbai, candidat din partea UDMR, votat de 13 senatori potrivit Hotnews.