Dezvăluiri despre serviciul DNA care anchetează magistraţi

Procurorul general a anunţat că se opune propunerii ministrului Justiţiei de înfiinţare a unei noi direcţii în cadrul Ministerului Public, care să se ocupe doar de anchetarea magistraţilor. Potrivit lui Lazăr, o asemenea măsură ar lăsa DNA fără activitate, dezvăluind astfel că în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie există un serviciu care se ocupă doar de magistraţi.Existenta unui serviciu in cadrul DNA pentru urmarirea magistratilor i-a luat prin surprindere in special pe judecatori, cei mai multi dintre acestia idee neavand ca o asemenea structura exista. Aceasta structura speciala de urmarire a magistratilor, numita „Serviciul de combatere a coruptiei in justitie”, a fost creata de catre Laura Codruta Kovesi la inceputul lui 2014 ca “serviciu” in cadrul DNA. Serviciu fiind, conducerea acestei structuri este ocupata de un procuror-sef care nu e numit prin decret prezidential ci de catre procurorul-sef DNA, se arată pe blogul Independenţa Justiţiei

Altfel spus, Laura Codruta Kovesi a creat o structura de urmarit magistrati, iar sef al acestei structuri a pus pe nimeni alta decat pe procuroarea Florentina Mirica, prietena ei. Din ianuarie pana in noiembrie 2014, Florentina Mirica a ocupat functia de procuror al acestei structuri prin delegare. Din noiembrie 2014 pana in prezent Florentina Mirica, la propunerea procurorului-sef DNA, a fost numita in aceasta functie pentru o perioada de 3 ani printr-o hotarare CSM a sectiei de procurori.

„In contextul in care DNA afirma ca se opune categoric crearii unei structuri speciale in cadrul Parchetului General care sa ancheteze magistrati, e interesant de vazut traseul profesional al procuroarei Florentina Mirica, pentru a sti cine de fapt conduce anchetele impotriva magistratilor”, se arata în analiza citată.

Astfel, in anul 2006 Florentina Mirica era procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Buftea, dupa cum rezulta dintr-un document publicat pe site-ul CSM.

Dintr-un document din 2008 rezulta ca Florentina Mirica era in continuare procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Buftea si a candidat pentru a ocupa functia de prim-procuror.

Dintr-un tabel “privind rezultatele candidatilor procurori in urma sustinerii proiectului privind exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere pentru care candideaza”, examen organizat in perioada 24 septembrie – 16 decembrie 2008, rezulta ca procuroarea Florentina Mirica a obtinut nota 8,07.

Intr-un document care listeaza toti procurorii din raza parchetelor Curtii de Apel Bucuresti la data de 1 iulie 2009, Florentina Mirica apare ca fiind procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Buftea.

La data de 1 februarie 2010 Florentina Mirica apare ca fiind tot procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Bufte.

Pe data de 9 mai 2010 s-a organizat concurs de promovare la parchetele superioare, la care a participat si Florentina Mirica, care a candidat pentru functia de procuror la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti.

Totusi, asa cum rezulta din documentele pe care le-am verificat, la data respectiva Florentina Mirica fusese DELEGATA deja sa lucreze la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti.

Conform Hotararii CSM 459/2010, Florentina Mirica a obtinut nota 8,15 la acest concurs.

Intr-un document care listeaza procurorii din DNA la data de 1 ianuarie 2011, apare pentru prima data ca si Florentina Mirica e printre ei.

Asadar, un procuror care a functionat la Parchetul de pe langa Judecatoria Buftea, la circa 6 luni dupa ce e promovata “efectiv” la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti ajunge direct in DNA, care e parchet special cu rang de Inalta Curte.

Conform ordinii de zi a plenului din data de 10 decembrie 2013 rezulta ca Florentina Mirica a fost promovata “pe loc” la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti.

Abia din acest moment se poate spune ca procuroarea Florentina Mirica are rang de curte de apel. Totusi, aceasta activand in DNA deja din 2011, era efectiv pe o pozitie de procuror de Inalta Curte.

Pe ordinea de zi a sectiei de procurori din cadrul CSM, din data de 12 noiembrie 2014, apare ca se ia in discutie cererea de numirea a Florentinei Mirica in functia de procuror sef al “Serviciului de combatere a coruptiei in justitie” din cadrul Sectiei de combatere a coruptiei.

Sectia de procurori a CSM a avizat, prin Hotararea 647/2014, numirea efectiva a Florentinei Mirica ca procuror sef al “Serviciului de combatere a coruptiei in justitie”. De la infiintarea acestui serviciu, in ianuarie 2014, Florentina Mirica era sefa acestui serviciu prin delegare. Asadar, un procuror cu rang de curte de apel a ajuns acum sa coodoneze anchetele inclusiv impotriva judecatorilor de la Inalta Curte.

In martie 2015 Florentina Mirica a reusit sa fie admisa “pe loc” la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, dupa cum rezulta dintr-un document de pe site-ul CSM.

Pe 6 octombrie 2015 Florentina Mirica a facut cerere sa-si valorifice promovarea pe loc la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, asa cum rezulta din ordinea de zi a plenului CSM din acea zi. Plenul CSM, insa, prin Hotararea 988/2015, i-a RESPINS Florentei Mirica cererea de promovare la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie pe motiv ca media i-a fost prea mica.

Din septembrie 2016 pana in prezent procuroarea Florentin Mirica este cercetata disciplinar de catre sectia de procurori a CSM pentru ca a dezvaluit numele unui denuntator sub acoperire. La toate sedintele sectiei de procurori in materie disciplinara, Florentina Mirica a fost asistata de Laura Codruta Kovesi.

„Va inchipuiti ce “siguri” pe ei se simt procurorii din CSM cand trebuie sa o cerceteze disciplinar pe procuroarea care le poate face oricand dosar de coruptie si sa-i suspende din functie. Si va inchipuiti ce presiune este pe judecatorii din tara sa dea condamnari in dosarele DNA, daca pana si procurorii din CSM in materie disciplinara ii vedeti ce “viteji” sunt. Curios va fi de vazut cine sunt procurorii din subordinea lui Mirica”, mai noteaza sursa citata.