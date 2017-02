Dezvaluiri despre DNA: i s-a dat o lista de oameni de turnat

Ies la iveală noi amănunte incredibile despre procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie. De această dată este vorba despre DNA Braşov. Jurnalistul Dan Andronic a povestit la România TV cum la DNA Braşov procurorul avea scrisă ordonanţa de reţinere dinainte ca ziaristul să ajungă acolo. Totul s-a întâmplat anul trecut.

Dan Andronic a relatat că a fost audiat 4 minute, i s-a dat o lista de oameni de turnat (Basescu, Udrea etc) şi, dupa ce a refuzat să spună ceva, a fost încătuşat. „La mine era scrisa deja, nici nu mai conta audierea mea. M-a rugat să trecem mai mult acolo sa nu ne facem de ras. Era totul scris. Era procurorul sef de la Brasov. Era o formalitate, din pacate asta e realitatea”, a punctat Dan Andronic.

Precizarea lui Andronic a venit după ce omul de afaceri Nicolae Onea a amintit cum i-a transmis procurorul Negulescu faptul ca, orice ar scrie, mai devreme sau mai tarziu, ca pleaca 29 de zile in arest. „Nu mi-a spus nimeni sa fac un denunt impotriva lui Cosma, mi-a cerut avocatul, primul pe care l-am avut, el tinea legătura cu Negulescu si mi-a spus ca vor sa ajunga la domnul Cosma. Eu cand am dat declaraţia am dat-o pentru aflarea adevarului, sa stim adevarul ce s-a intamplat. Procurorul Negulescu se plimba pe hol şi mi-a spus că indiferent ce sriu o să vina Moşul mai tarziu. El mă drăcuia pe mine si spunea „lasă-l să scrie ce vrea ca tot 29 de zile îl asteapta”, a povestit Nicolae Onea la România TV.