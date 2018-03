Deputatul Simionca cere autorităților din Bistrița-Năsăud soluții pentru victimele violenței domestice

Deputatul PMP Ionuţ Simionca cere autorităţilor publice din Bistriţa-Năsăud să găsească soluţii pentru sprijinirea femeilor care sunt victime ale violenţei domestice.

Preşedintele PMP Bistriţa-Năsăud, Ionuţ Simionca, a vorbit astăzi în Parlament despre nevoia de ajustare a legislaţiei naţionale şi de implicare a autorităţilor publice locale, respectiv a ONG-urilor, în sensul sprijinirii femeilor care sunt victime ale violenţei domestice.

„Cu gândul la Ziua de 8 martie, o zi în care le sărbătorim pe doamnele şi domnişoarele care ne înseninează şi ne întregesc viaţa, am deschis televizorul şi m-am întristat. Am aflat că ieri, la Timişoara, o femeie a fost înjunghiată în tramvaiul 9 de bărbatul cu care călătorea – iubitul ei, şi că nimeni din tramvai nu a sărit să o ajute. Tot la ştiri am văzut că asistenta ucisă de iubitul ei într-un spital din Slatina a fost condusă ieri pe ultimul drum”, a spus deputatul PMP.

În opinia lui Simionca, „această problematică nu este, în societatea noastră, una marginală” atâta vreme cât un sfert din omorurile înregistrate în România într-un an au loc în familie, iar una din trei femei din ţara noastră este victimă a violenţei domestice.

„Am ales să ridic această problemă în faţa dumneavoastră, deoarece consider că avem obligaţia să îmbunătăţim cadrul legislativ, să încurajăm administraţiile locale şi să sprijinim ONG-urile pentru ca femeile şi copiii – victime ale violenţei domestice – să beneficieze de consiliere şi de o reală protecţie în faţa agresorilor lor„, a spus deputatul bistrițean.

Cu privire la modificarea legislaţiei naţionale, Ionuţ Simionca a declarat:

„Avem obligaţia să aliniem legislaţia naţională prevederilor Convenţiei de la Istanbul ratificată de România în 2016. Mai precis, trebuie să introducem de urgenţă ordinul de protecţie provizoriu (conform art.52 din Convenţie), emis de Poliţie imediat după constatarea faptei de violenţă, care să asigure o protecţie reală şi rapidă. De asemenea, trebuie să modificăm de urgenţă Codul Penal astfel încât cercetarea agresorilor să continue chiar dacă victima îşi retrage plângerea (conform art.55 din Convenţie). Aceeaşi Convenţie vorbeşte despre înfiinţarea de centre specializate pentru cazurile de violenţă domestică şi sexuală, cu personal specializat, care să acţioneze în interesul victimelor, prin consiliere psihologică şi consiliere legală, precum şi alocarea de resurse, la nivel local şi naţional, pentru aplicarea tuturor măsurilor de protecţie corespunzătoare„.

În acest context, deputatul PMP face un apel la autorităţile publice locale şi la ONG-urile din judeţul Bistriţa-Năsăud în vederea identificării de soluţii pentru femeile care sunt afectate de acest fenomen, care nu ştiu nici măcar cum să reclame agresiunile şi abuzurile domestice.

„Vreau să le urez putere şi încredere femeilor care nu ştiu cum să scape din cercul vicios al violenţei domestice şi să le asigur că vom face tot ce depinde de noi să le deschidem noi perpective prin instituţii de consiliere şi protecţie„, a mai spus Simionca, încheindu-şi discursul din Parlament cu o urare: „Doamnelor şi domnişoarelor, La mulţi ani!„.