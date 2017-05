Deputatul PNL Ovidiu Raetchi comenteaza, pe Facebook, informatiile aparute in presa, potrivit carora designul noului logo al Capitalei este inspirat din cel al Primariei New Taipei, afirmand ca, in aceste conditii, concursul ar trebui anulat.

„Dupa toate dovezile, noul logo al Bucurestiului pare un plagiat. In aceste conditii, concursul Primariei ar trebui anulat. Fiecare leu cheltuit pentru aceasta farsa ar trebui sa revina la buget. Mai mult, ar trebui sa intelegem cum s-au putut irosi atatia bani fara ca organizatorii sa detecteze un foarte probabil plagiat care a fost descoperit de public in cateva minute. Orasul Bucuresti a pierdut din nou timp si resurse pretioase pentru un nimic de PR”, scrie deputatul.

Concursul initiat de Primaria Capitalei pentru realizarea unui logo reprezentativ al Bucurestiului a fost castigat de un designer din Timisoara, in varsta de 32 de ani, care va primi premiul de 50.000 de lei, suma reprezentand cedarea drepturilor de autor in favoarea municipalitatii pentru utilizarea lucrarii relatează Hotnews.

In presa au aparut imagini care arata ca noul logo se aseamana cu cel folosit in New Taipei, din Taiwan.