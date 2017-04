Deputații juriști doresc o modificare a Codului Penal. Aceștia dezbat un proiect de lege prin care se dezincriminează infracţiunea de conflict de interese

În prezent, articolul 301 din Codul penal, care se referă la conflictul de interese, este formulat astfel.

„(1) Fapta functionarului public care, in exercitarea atributiilor de serviciu, a indeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obtinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru sotul sau, pentru o ruda ori pentru un afin pana la gradul II inclusiv sau pentru o alta persoana cu care s-a aflat in raporturi comerciale ori de munca in ultimii 5 ani sau din partea careia a beneficiat ori beneficiaza de foloase de orice natura, se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica.

(2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica in cazul emiterii, aprobarii sau adoptarii actelor normative“. Cei cinci aleşi vor să scoată e la conflictul de interese „folosirea funcţiei pentru favorizarea unei persoane”, aşa cum au redenumit şi articolul 301, dacă actul sau decizia se referă la: a) emiterea , aprobarea, sau adoptarea actelor normative; b) ocuparea de către o persoană a unei funcţii indiferent în ce modalitate şi sub ce formă se realizează aceasta; c) exercitarea atribuţiilor de serviciu privind acordarea către subalterni a drepturilor legale ale acestora.

Practic, nu vor mai fi pasibili de pedepse penale funcţionarii care emit aprobă sau emit acte normative, chiar acestea pot avea probleme de legalitate, nu vor mai da socoteală pentru angajările făcute într-o instituţie şi nu vor trebui să motiveze atunci când acordă celor din subordinea sporuri sau promovări. Pe scurt, funcţionarii vor avea mână liberă să facă aproape tot ce vor în demnitatea pe care o ocupă. Iniţiatorii nu se opresc aici.

Prin modificarea articolului 308, aceştia vor să scoată conflictul de interese al funcţionarului public de răspunderea penală, în contextul în care cei cinci urmăresc neraportarea la articolul 175, alineatul (2) care spune următoarele:

„De asemenea, este considerată funcţionar public, în sensul legii penale, persoana care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost învestită de autorităţile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public“ potrivit Adevarul.