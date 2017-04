Viorel Catarama: Partidul a scăzut în opiunile de vot ale românilor pentru că nu a susținut ferm interesele electoratului drept

Viorel Catarama, prim-vicepresedintele PNL Sector 2, a afirmat, marti, la Realitatea TV, ca partidul a scazut in optiunile de vot ale romanilor pentru ca nu a sustinut ferm interesele electoratului dreptei pentru a nu-i supara pe cei de stanga. In consecinta, potentialii alegatori ai dreptei nu au dat votul PNL pentru ca ￯electoratul te simte ca esti un cacacios”, potrivit News.ro.

„PNL are o frica teribila de a nu supara electoratul stangii si nu face absolut nimic pentru electoratul dreptei, drept pentru care a scazut dramatic. Nu are lideri capabili sa aiba un mesaj de dreapta coerent, cu carisma, cu tot ce-i trebuie unui lider politic sa atraga electoratul dreptei”, a spus Viorel Catarama referindu-se la cauzele care au dus la infrangerea dreptei in alegerile parlamentare.

Catarama sustine ca PNL trebuie sa militeze neconditionat nu doar pentru interesele intreprinzatorilor, cat mai ales pentru interesele celor 3,8 milioane de angajati din mediul privat si familiile lor. In caz contrar, liberalii risca sa ramana fara sprijin popular, indiferent de erorile comise de guvernarea stangii.

„In ultimul timp, PNL nu a militat in mod ferm, coerent si credibil pentru sprijinirea intereselor electoratului care voteaza dreapta. De aia cei 500.000 de oameni au iesit in Piata impotriva PSD, dar nu au trecut de partea PNL”, a apreciat liberalul.

Prim-vicepresedintele PNL Sector 2 a mai spus ca in partid sunt oameni cu vederi de stanga care se tem sa sustina sau sa aplice masuri de drepta.