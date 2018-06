De ce să cumperi calculatoare second hand pentru părinții tai

Daca faci parte din generatia tanara, cu siguranta ai avut norocul sa cresti cu un calculator. Nu acelasi lucru se poate spune, insa, despre parintii tai. Daca citesti acest articol, cel mai probabil te-ai decis sa le cumperi un PC, fie pentru a dialoga cu rudele aflate in strainatate, fie pentru ca fiul sau fiica ta sa nu se plictiseasca atunci cand merge sa ii viziteze.

In orice situatie te-ai afla, solutia optima este sa te orientezi catre piata de calculatoare second hand. In primul rand, acestea sunt mult mai ieftine decat cele noi, prin urmare investitia facuta nu va fi una prea mare. In al doilea rand, performantele PC-urilor noi depasesc cu mult nevoile parintilor tai. Prin urmare, alegand un calculator nou, ai plati o suma exorbitanta pentru niste specificatii care nu vor fi folosite niciodata la adevarata lor valoare. De asemenea, oferta de PC-uri second hand este mult mai variata, iar tu vei putea alege modelul potrivit pentru o persoana mai in varsta.

Primul aspect de care trebuie sa tii cont atunci cand achizitionezi calculatoare second hand pentru parintii tai este pentru ce il vor folosi. Daca le este necesar doar pentru navigarea pe internet si pe retelele de socializare, pentru vizualizarea de fotografii, pentru trimiterea si primirea de e-mail-uri sau pentru tiparirea de documente sau imagini, este suficient un PC cu specificatii medii. Totusi, este indicat sa investesti intr-un monitor de mari dimensiuni si care sa redea culorile intr-un mod ideal.

In ceea ce priveste sistemul de operare, poti opta linistit pentru clasicul Windows, care are numeroase avantaje: are o interfata familiara, ofera cea mai variata gama de programe si aplicatii si functioneaza cu toate tipurile de imprimante. Pe de alta parte, ar trebui sa instalezi un program antivirus pe calculatorul second hand si sa ii sfatuiesti pe parintii tai sa nu introduca pe niciun site date personale, cum ar fi numarul cardului bancar.

Daca apelezi la Interlink, companie cu o experienta de peste 20 de ani in comercializarea de calculatoare second hand si alte echipamente IT, vei avea la dispozitie o gama foarte variata de produse din care sa alegi. Gasesti PC-uri de la Acer, Bluechip, Dell, Fujitsu Siemens, HP, Hyundai, Lenovo, NEC, Osborne si Samsung, la preturi incepand de la 175 de Lei!

In plus, daca nu esti pe deplin multumit de performantele calculatoarelor second hand, poti opta pentru numeroase upgrade-uri, atat pe partea de hardware, cat si software:

– upgrade software: Microsoft Windows 10 Home, Microsoft Windows 10 Pro, Microsoft Office 365 Home Premium, Licenta Kaspersky Antivirus 1 an, Licenta Windows 8.1 Pro;

– upgrade hardware: pana la 8 GB DDR III, HDD 1 TB, SSD 240 GB;

– altele: mouse optic nou USB, tastatura noua USB.

De asemenea, daca alegi sa cumperi calculatoare second hand de la Interlink, vei beneficia si de urmatoarele avantaje:

– transport gratuit la orice comanda a carei valoare depaseste suma de 150 de Lei;

– livrare rapida in toata tara, in maximum 48 de ore;

– garantie standard de 12 Luni, care poate fi prelungita pana la 5 ani prin intermediul serviciului de garantie extra;

– drept de retur in maximum 60 de zile;

– un credit de 5% din valoarea oricarei comenzi online, pentru a achizitiona si alte produse.