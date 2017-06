De ce este Studio 20 cel mai bun studio de videochat legal

Faptul ca tara noastra este lider incontestabil in industria videochatului nu mai este un secret pentru nimeni, romancele activand in numar impresionant pe siteurile de videochat din intreaga lume. Pe langa cele 100.000 de modele din Romania, exista si un numar foarte mare de studiouri de videochat: peste 4.000. Insa, desi toate se lauda ca le pot oferi modelelor venituri de mii de dolari in fiecare luna si o viata imbelsugata, putine le pot oferi acestora cadrul legal de care au nevoie pentru a face performanta si, in felul acesta, pentru a castiga cat mai multi bani. Studio 20 este considerat cel mai bun studio de videochat legal din lume, cu o experienta de 17 ani in acest domeniu si cu locatii pe trei continente: Europa, SUA si America de Sud.

Avand in vedere numarul foarte mare de studiouri de videochat, multe dintre ele aparand ca ciupercile dupa ploaie si disparand dupa cateva luni in ceata, este foarte important ca tinerele dornice de o cariera in acest domeniu sa aleaga de la inceput un studio de videochat legal, care sa le ofere transparenta castigurilor si corectitudine. La Studio 20, acestea semneaza un contract de artist-interpret inca din prima zi de activitate si primesc un exemplar pe loc, iar la fiecare plata care are loc de doua ori pe luna, ele semneaza un act aditional, in care sunt specificate absolut toate detaliile activitatii lor din respectiva perioada (castigurile obtinute pe fiecare site de videochat, totalul, cursul valutar al zilei, comisionul, taxele si impozitele achitate catre stat si venitul net), astfel incat modelele sa aiba o evidenta foarte clara a muncii lor.

De asemenea, pentru a se asigura de faptul ca Studio 20 este un studio de videochat legal, tinerele angajate aici isi pot vizualiza oricand istoricul platilor catre bugetul de stat pe siteul ANAF, dupa ce isi fac un cont. Aceasta companie respecta legislatia si este transparenta cu modelele sale. Acestea se pot asigura de veridicitatea veniturilor solicitand inca de la interviu incasarile modelelor de top. In felul acesta, ele se pot convinge ca sumele de minim 1.000 de dolari pe luna sunt cat se poate de reale. In general, un model care isi ia meseria in serios si lucreaza constant 40 de ore pe saptamana, inregistreaza venituri intre 3.000 si 5.000 de dolari pe luna, din chat, siteul personal si programe de afiliere. Exista posibilitatea de a castiga chiar si 25.000 de dolari pe luna, la fel ca modelele de succes de la acest studio de videochat legal, care are formata o retea solida de parteneri in aceasta industrie si le ajuta sa se promoveze cat mai bine. De altfel, Studio 20 este certificat Jasmin, ceea ce inseamna conditii preferentiale pentru modelele care lucreaza aici, suport dedicat permanent si numeroase alte beneficii, care le aduc mai multi bani luna de luna.

Studio 20 a fost portretizat de nenumarate ori atat in presa de afaceri din Romania, cat si in cea internationala drept un studio de videochat legal, care a reusit sa-si adjudece toate premiile importante de la festivalurile de profil din intreaga lume: Premiile GFY, AW Awards, YNOT Awards, Live Cam Awards, Lalexpo Awards si Xbiz. Acest studio de videochat legal a dovedit ca este capabil sa „creasca” modele de top, cu venituri fabuloase, care pot duce o viata lipsita de griji financiare. Pentru a afla mai multe detalii despre acest domeniu si despre posibilitatea angajarii ca model, tinerele interesate pot contacta compania la numarul de telefon 0748.777.757 sau pe e-mail, la angajari@studio20.ro.