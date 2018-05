De ce achizitionarea unui laptop second hand nu poate fi considerata un downgrade

Cea mai mare greseala pe care o fac oamenii care vor sa isi achizitioneze un laptop este faptul ca ignora cu desavarsire posibilitatea achizitionarii unui laptop second hand. Citind acest articol, vei afla de ce cumpararea unui laptop second hand nu poate fi considerata sub nicio forma un downgrade, in conditiile in care respecti cateva criterii esentiale.

Un laptop second hand iti ofera cel mai bun raport calitate-pret

Pretul celor mai noi echipamente IT disponibile pe piata este de multe ori prohibitiv, insa acesta nu reflecta doar performantele deosebite, ci mai degraba notorietatea brandului, bugetul urias investit in promovare si ideea ca achizitionezi un varf de gama. Daca vei folosi laptopul pentru scrierea/editarea de texte, trimiterea/primirea de e-mail-uri, contabilitate sau navigarea pe retelele de socializare ori pe internet, nu are niciun rost sa investesti o suma uriasa intr-un produs cu specificatii atat de puternice incat nu le vei utiliza niciodata la adevarata lor capacitate.

In schimb, solutia ideala pentru tine este achizitionarea unui laptop second hand, care poate fi chiar si de 2-3 ori mai ieftin decat un produs nou, cu specificatii similare. Laptopurile second hand provin de obicei din randul modelelor mai vechi de business de la producatori renumiti la nivel international. Astfel, ai garantia fiabilitatii, a performantei, dar si a unei durate de viata indelungate. In plus, un laptop second hand curatat cu grija va avea un aspect identic cu al unuia nou.

Oferta de laptopuri second hand este mult mai diversificata

In mod logic, numarul modelelor de laptopuri second hand este mult mai mare decat al celor noi, intrucat provin din mai multe generatii si de la mai multi producatori, dintre care unii poate si-au incheiat activitatea. Aceeasi diversitate o gasesti si in ceea ce priveste preturile si specificatiile.

Spre exemplu, la Interlink, furnizor de echipamente IT second hand inca din 1997, gasesti peste 100 de modele de laptop second hand, de la Dell, Fujitsu Siemens, HP si Lenovo, la preturi cuprinse intre 589 de Lei si 3.299 de Lei. Iata in continuare care sunt specificatiile acestora:

– procesor: AMD, Intel Celeron, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7;

– frecventa procesor: intre 1 GHz si 2,80 GHz;

– capacitate RAM: intre 4 GB DDR 3 si 16 GB DDR 3;

– capacitate HDD: intre 120 GB si 500 GB;

– diagonala: intre 11,6 inch si 17,3 inch.

Atentie la furnizorul de echipamente IT second hand pe care il alegi!

Cel mai important dintre criteriile de care aminteam la inceputul articolului il reprezinta alegerea unui furnizor profesionist de echipamente IT second hand. Acesta trebuie sa aiba o experienta indelungata pe piata si numai recenzii pozitive din partea clientilor. Doar asa te asiguri ca vei achizitiona un laptop second hand fiabil, care nu se va defecta iremediabil in primele luni de utilizare.

In plus, alegand o companie serioasa cum este Interlink, vei beneficia si de alte avantaje, printre care:

– garantie standard de 12 Luni, care poate fi prelungita pana la 5 ani prin intermediul serviciului de garantie extra;

– transport gratuit pentru toate produsele a caror valoare depaseste 150 de Lei;

– livrare rapida in toata tara, in maximum 48 de ore;

– un credit de 5% din valoarea oricarei comenzi online, pentru a achizitiona noi produse de pe site.