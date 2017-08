Dan Sova revine in reflectoare dupa filmul in care e acuzat ca a impuscat doi pensionari

Fostul ministru reacţionează dur după ce în mediul online au apărut imagini cu el în timp ce se certa cu câţiva poliţişti. Dacă martorii susţin că fostul ministru a împuşcat în zona capului doi pensionari care se plimbau în staţiunea Predeal, Dan Şova susţine contrariul: cei doi bătrâni au intrat în poligonul în care acesta juca paint-ball cu mai mulţi prieteni. Scenele halucinante au fost înregistrate în 2008 lângă un hotel din Predeal şi au fost publicate recent.

„Despre evenimentul din 2008, lucrurile sunt simple! Am fost cu inca 20 de oameni la o partida de paint-ball pe munte, langa Predeal, in poligon special! Am fost dusi de o firma care organza asemenea evenimente! La un moment dat, prin poligon au trecut doua persoane si una dintre ele a fost atinsa de o bila, in interiorul poligonului! Nu de catre mine! Persoanele respective au sesizat Politia, s-a facut o ancheta ampla si s-a constatat ca nu se intamplase nimic, si daca persoana respectiva fusese atinsa de o bila de paint-ball ( repet, nu de catre mine) a fost un simplu accident!”, a spus Dan Şova pentru Ştiri pe surse.

Cât despre Alin Brâncuş, bărbatul care a postat filmuleţul pe Facebook, Şova susţine că acesta este violent şi nu este la primul scandal de acest tip.

„Cel care a scris este acelasi care a dat si o serie de declaratii la DNA in dosarul Rovinari-Turceni si care se afla in conflict cu Politia! Au aparut pe Internet scene cu domnia sa si cu Politia acum cateva luni in urma doar. Scene violente!”, mai spune fostul ministru.

Alin Brâncuş se află în scandal cu poliţia încă din 2016, când a fost filmat în timp ce făcea un scandal monstru în mijlocul străzii. Alin Brâncuş acuza la acea vreme că după ce a dat declaraţii în dosarul Turceni-Rovinari nu i s-a oferit protecţie, ci a fost intimidat să-şi schimbe mărturia dată la ÎCCJ. După scandal, bărbatul a depus plângere la DNA împotriva poliţiştilor care erau desemnaţi să-l protejeze.