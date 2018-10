Dai un party la tine acasă? Iată ce articole de petrecere nu trebuie să îți lipsească

Cand vine vorba de o petrecere reusita, totul trebuie organizat in detaliu, astfel ca tu si prietenii tai sa va bucurati de momente de neuitat. Din arsenalul de distractie nu pot sa lipseasca anumite articole de petrecere, care nu numai ca vor anima spatiul in care se desfasoara evenimentul, dar vor asigura si intreaga destindere. Daca vrei sa iti decorezi casa intr-un mod inedit cu ocazia unui party de zile mari, iata cu ce articole de petrecere trebuie sa te „echipezi”!

Serpentine colorate

Aceste articole de petrecere sunt intalnite la orice distractie in care buna dispozitie este cuvantul cheie. Fasiile de hartie colorata pot fi regasite in doua variante: sub forma de suluri sau sub forma de spray. Poti opta pentru serpentine subtiri sau mai groase, in functie de modul in care doresti sa iti decorezi casa.

Lumanari decorative

Este ziua ta si ai pregatit un tort pe care sa il imparti cu prietenii? Nu uita de lumanari, obiecte care nu pot lipsi de pe lista de articole de petrecere. Le poti regasi sub forma de cifre (de la 0 la 9), dar si sub forma spiralata sau in forma de smiley face. Pe langa faptul ca sunt foarte ieftine, aceste articole de petrecere sunt nelipsite din decorul ocaziilor festive.

Confetti vibrante

Un party reusit nu poate fi complet fara clasicele confetti. Aceste articole de petrecere extrem de folosite intretin atmosfera si ofera un spectacol vizual impresionant. Inainte de a le folosi, nu uita ca tunurile de confetti trebuie lansate in sus si nu trebuie indreptate catre oameni sau animale.

Lampioane spectaculoase

Numite si lumanari zburatoare sau baloane de foc, aceste articole de petrecere reprezinta elementul surpriza de la orice party inedit. Daca ti-ai propus sa ii impresionezi pe invitati cu organizarea petrecerii tale, opteaza pentru lampioane colorate pe care sa le lansati impreuna spre cer. Le poti gasi intr-o forma variata de modele, cum ar fi sub forma de inima sau de lotus, acestea din urma fiind destinate lansarii pe apa. Atentie! Aceste articole de petrecere trebuie utilizate numai daca vremea permite acest lucru.

Artificii de tort ingenioase

Pe langa lumanarile clasice pentru tort, la categoria articole de petrecere intra si celebrele artificii, care transforma orice party intr-unul cu adevarat memorabil. Datorita spectacolului pe care il ofera, acestea pot fi imortalizate printr-o serie de fotografii si video-uri impresionante. Inainte de a le folosi, asigura-te ca aceste articole de petrecere nu sunt orientate spre invitati sau spre animale de companie.

Baloane multicolore

Gratie versatilitatii lor, aceste articole de petrecere sunt potrivite pentru orice ocazie, indiferent daca se organizeaza o zi de nastere sau o simpla petrecere. Poti decora intreaga casa cu baloane de toate culorile pentru a primi invitatii intr-o atmosfera de sarbatoare si a le oferi un cadru spectaculos in care sa se fotografieze.

Acum ca stii cu ce articole de petrecere trebuie sa te pregatesti pentru evenimentul special din viata ta, intra pe Ekopiro.ro, un magazin online autorizat de materiale pirotehnice si articole tematice, care iti va asigura produse testate de cea mai buna calitate. Nu uita sa respecti cu strictete indicatiile si avertismentele de pe eticheta, astfel incat petrecerea sa aiba un final fericit!