Cum sa-ti alegi lampa UV! Ce recomanda specialistii in 2017

Unghiile cu gel sunt tot mai apreciate. Fie ca alegi sa-ti faci unghiile la salon sau preferi sa le faci la tine acasa, de una singura, o femeie trebuie sa aiba intotdeauna mainile ingrijite. Unghiile, la fel ca parul si tenul sunt ca o carte de vizita si sunt extrem de importante pentru aspectul fizic.

In acest an, raman la moda unghiile cu gel, majoritatea femeilor le prefera deoarece rezista mai mult, chiar si pana la o luna fara a fi refacute.

Ce este diferit fata de anii precedenti este ca, tot mai multe femei aleg sa invete tehnica cu gel acasa, pentru a scuti bani si timp. Desi investitia poate fi costisitoare, in timp isi justifica banii. Reusesti sa amortizezi suma cheltuita, ba chiar sa iesi in castig.

Manichiura cu gel implica un proces complex. Este nevoie de un gel special, de o lampa UV, trebuie sa cunosti si sa stapanesti tehnica de reconstructie, dar si pe cea de modelare. Partea de final este cea mai simpla si frumoasa, colorarea unghiilor si alegerea modelului, insa si aici este nevoie de putina dexteritate si rabdare.

Ei bine, fie ca alegi sa-ti faci unghiile acasa sau ca te ocupi de un salon de infrumusetare este foarte important sa stii sa-ti alegi lampa UV potrivita pentru tine.

Toate lampile UV functioneaza pe acelasi principiu: utilizeaza o sursa de radiatie luminoasa, care are rolul de a usca si fixa gelul. In prezent exista doua variante de lampi:

– lampile UV cu bulb sau tuburi

– lampile UV cu LED

Lampile UV cu bulb (tub). In cazul in care alegi sa-ti faci singura unghiile, la tine acasa, iti recomandam acest model. Este mai accesibil ca pret, dar in acelasi timp ofera un randament corespunzator. Lampile UV cu tuburi au ca dezavantaj faptul ca durata de viata a sursei de radiatie este limitata. Astfel de tuburi au capacitatea de functionare de aproximativ 100 de ore. Astfel, este necesar sa schimbi tuburile periodic. Daca pentru manichiura la domiciliu, pentru o singura persoana, nu este un dezavantaj clar, pentru salon este recomandat un model LED.

Lampa UV cu LED este mai costisitoare, insa producatorii garanteaza o durata de viata de pana la 50000 de ore. In majoritatea cazurilor cam asta este si durata de viata a produsului. Lampa UV cu LED este alegerea perfecta pentru un salon, fiind recomandata in special in cazul utilizarii frecvente. Este mult mai rezistenta si indicata din punct de vedere al randamentului oferit.

In cazul in care lampa UV cu LED este utilizata intr-un salon, desi este mult mai scumpa, banii se vor recupera in cateva sedinte de manichiura. Insa, trebuie sa aveti mare grija la tipul de gel pe care-l alegeti, un astfel de model usuca doar anumite tipuri de lac, cele care sunt special facute pentru lampile cu uscare LED.

Puterea lampii UV

– la cea cu tuburi UV exista mai multe variante: cu un singur tub (lampa UV de 9W), cu doua tuburi (2x9W) sau cu patru tuburi (lampa UV de 36W).

– in cazul lampii UV cu LED, puterea variaza intre 6-40W. Insa in fuctie de putere se pot usca mai multe degete in acelasi timp sau trebuie sa bagi pe rand. Este indicat sa fie cat mai puternica pentru o performanta mai buna.

Timpul de uscare

Aici se detaseaza lampa UV cu LED, acestea au posibilitatea de a usca complet in 30 de secunde sau chiar mai putin, atunci cand este vorba de un strat subtire, transparent. In timp ce, modelele cu tub usuca un singur strat de gel in 90 de secunde. O manichiura uscata la lampa UV cu LED este de preferat pentru ca va dura mai putin timp efectuarea ei, insa uscarea in lampa UV cu tub este mai putin costisitoate, dar dureaza mai mult.